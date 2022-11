La semana en la que Elon Musk cambió el rumbo de la red del pajarito

3 Se lee en minutos Pedro Pérez

Twitter vive días convulsos. La red social del pajarito azul, ahora en manos de Elon Musk, el fundador de Tesla, prescindirá de más de 3.700 trabajadores de varias secciones como ingeniería, moderación o ventas y publicidad, según ha publicado The New York Times, ayer. El nuevo dueño de la compañía tiene como objetivo el saneamiento financiero para salvarla e impulsar su crecimiento. Ayer, en un tuit, Musk culpaba de la caída del beneficio de la empresa a los activistas que han ejercido presión sobre los anunciantes de esta red social.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) 4 de noviembre de 2022

Además, Musk aseguraba que nada ha cambiado respecto a las reglas de moderación que se ejercen sobre la red, cuando recientemente se declaró un 'absolutista' de la libertad de expresión y todo apuntaba a que las normas en este campo cambiarían. En otro tuit declaró: “Una vez más, para que quede claro, el firme compromiso de Twitter con la moderación de contenidos permanece absolutamente inalterado. De hecho, esta semana hemos visto que el discurso de odio ha disminuido por debajo de nuestras normas anteriores, al contrario de lo que se puede leer en la prensa”.

Again, to be crystal clear, Twitter’s strong commitment to content moderation remains absolutely unchanged.



In fact, we have actually seen hateful speech at times this week decline *below* our prior norms, contrary to what you may read in the press. — Elon Musk (@elonmusk) 4 de noviembre de 2022

Empresas como L’Oreal, Pfizer, General Motors, Volkswagen, Carlsberg o General Mills habían anunciado la semana pasada que retirarían su publicidad de Twitter hasta conocer cuál será la política de moderación de contenido. Todas estas compañías temen que Twitter se convierta en un foro sin control donde los insultos y las difamaciones encuentren acomodo.

Con la pérdida de ingresos como una constante presente, Twitter Blue se presentaba para Musk como una opción para recuperar dinero: este servicio de suscripción empezará a tener un coste de ocho dólares al mes y será obligatorio para todos aquellos que quieran verificar sus cuentas, una decisión que ha levantado ampollas entre buena parte de los usuarios. El nuevo máximo mandatario de la red social también ha deslizado su deseo de convertir Twitter en una plataforma con más servicios como la china WeChat, que aporta otras funciones además de ser red social, como comercio electrónico y sistema de pago.

Cuatro millones de pérdidas al día

Musk ha señalado también en un tuit: “Desafortunadamente, no hay alternativa cuando la empresa está perdiendo más de cuatro millones de dólares al día”, en referencia a la reducción de plantilla. Sin embargo, perder dinero es una situación habitual para esta red social: según se puede ver en sus cuentas anuales, la compañía solo ha obtenido beneficios en 2018 y en 2019 por valor de 1.200 y de 1.400 millones de euros, respectivamente. Después, en 2020, Twitter perdió 1.136 millones de euros. Esta cifra se redujo a 221 millones en 2021. Con respecto a los ingresos, 5.000 millones de euros entraron en caja durante el pasado ejercicio. Esta variable solo dejó de crecer en 2017.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) 4 de noviembre de 2022

35 empleados en España, en vilo

En España la compañía estadounidense cuenta con 33 empleados en plantilla, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. 15 de ellos cuenta con rango de directivo. La plantilla confirmó a Efe recientemente que había recibido un correo en el que se advertía de los recortes y posibles indemnizaciones. Twitter España pagó a sus empleados 100.000 euros anuales de media el año pasado, ejercicio en el que registró una cifra de negocio de 5,3 millones de euros y un beneficio de 267.000 euros. En total, la empresa pagó 3,28 millones de euros en salarios durante el pasado año. La filial española de esta red social obtiene ingresos únicamente por la prestación de servicios a Twitter International Unlimited Company, establecida en Irlanda, según asegura la sociedad en sus cuentas.

