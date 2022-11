CaixaBank, premiada como 'Entidad de Banca Privada con Mejor Evolución en Europa 2022'

3 Se lee en minutos Redacción

CaixaBank ha sido premiada como ‘Entidad de Banca Privada con Mejor Evolución en Europa 2022’ (Best Performing Private Bank in Europe 2022) en los Global Private Banking Awards que otorgan las revistas británicas The Banker y PWM, del Grupo Financial Times. Este nuevo galardón ha sido creado por la revista utilizando un algoritmo que tiene en cuenta múltiples indicadores cuantitativos, como beneficios, rentabilidad, flujos de activos y ratios sectoriales, como el número de clientes por gestor, entre muchos otros. Como resultado del análisis de estas variables, CaixaBank Banca Privada ha obtenido el premio por mejor comportamiento en el año, según la informado la entidad en una nota de p

Este premio es un reconocimiento a la excelencia de su modelo de negocio de banca privada, centrado en la calidad de servicio, el crecimiento constante y el uso de las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia de cliente. "El modelo de negocio de CaixaBank Banca Privada que hemos ido creando a lo largo de estos últimos años es una historia de éxito, que se va consolidando ejercicio tras ejercicio con la creación de nuevos modelos de servicio y productos especializados para tener una propuesta de valor innovadora basada en la alineación de intereses con el cliente. Todo ello, con el objetivo de adelantarse a la transformación de la industria de Banca Privada en los próximos años", afirma Víctor Allende, director de Pensar en el Futuro y Banca Privada de CaixaBank.

Tras la fusión con Bankia, CaixaBank Banca Privada ha reforzado su liderazgo, con un volumen de activos bajo gestión de 114.860 millones de euros a cierre del primer semestre de este año, impulsado por su apuesta en la especialización y en la creación de nuevos productos y servicios disponibles para los clientes.

En 2022, CaixaBank Banca Privada ha lanzado ‘Independent Advisory’, un servicio dirigido a clientes con entre uno y cuatro millones de euros de patrimonio potencial, con una completa oferta de productos y servicios, y cobro de tarifa de asesoramiento explícita, lo que supone una total transparencia para el inversor, y que cuenta con gestores especializados en los Centros de Banca Privada. Este servicio se ha creado tras el éxito de CaixaBank Wealth, lanzado hace cuatro años para clientes con altos patrimonios y que cuenta con una marca y estructura organizativa separada, formada por 13 centros y un equipo especializado dedicado únicamente a este segmento, en los que cada gestor atiende a una cartera máxima de 35 clientes.

Como resultado, la entidad cuenta con 17.500 millones de euros gestionados en asesoramiento independiente a cierre de junio de 2022, lo que supone un incremento del 62% respecto a los 10.800 millones de euros registrados en 2020.

Múltiples reconocimientos internacionales

Los Global Private Banking Awards, que celebran este año su 14ª edición, se han consolidado como premios de referencia en el sector de la banca privada y la gestión de patrimonios. El jurado, conformado por un panel independiente de expertos del sector, analizan la información cuantitativa y cualitativa disponible para premiar cada año la excelencia en el sector. Los premios se entregaron anoche en Londres en un evento que reunió a destacados ejecutivos de la industria.

El premio ‘Entidad de Banca Privada con Mejor Evolución en Europa 2022’ de las revistas PWM/The Banker se suma a otros reconocimientos internacionales que ha recibido CaixaBank Banca Privada en el año. En este sentido, PWM ha premiado a CaixaBank Banca Privada como ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Análisis de Big Data y en Inteligencia Artificial’ y ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Comunicación y Marketing Digital’. Además, la revista estadounidense Global Finance le ha concedido el premio a la ‘Entidad de Banca Privada más Innovadora en Europa Occidental 2022’ y la consultora estadounidense Aite-Novarica el reconocimiento a la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Prospección y Planificación Comercial en el Mundo 2022’ en sus premios Digital Wealth Management Impact Awards.

CaixaBank Banca Privada

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos y otros productos de gestión. El modelo de Banca Privada de CaixaBank está conformado por un equipo de cerca de 1.000 profesionales especializados y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio.

