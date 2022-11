Twitter cobrará 8 dólares por la verificación para no depender de la publicidad

El millonario Elon Musk, propietario único de Twitter desde el pasado jueves, vuelve a revolucionar las redes sociales con su última idea. En una serie de tuits, Musk adelantó su intención de cobrar 8 dólares al mes a cuentas verificadas por el uso de la versión 'premium', conocida como Twitter Blue. Aunque en un primer momento se establecería este sistema de pago en Estados Unidos, el dueño de la red social ha aclarado que el coste será "ajustado por país, en proporción al poder adquisitivo".

La versión llamada Twitter Blue, hasta ahora con escaso éxito y disponible en muy pocos países, tendrá las siguientes ventajas: prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, "algo esencial para combatir el spam", facilidades para postear largos videos y audios y, por último, "la mitad de publicidad". Por último, los anunciantes tendrán un "muro de pago".

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.