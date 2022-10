Un rockero en la autoescuela

El fundador asegura que "la compañía emplea el caudal de información para generar patrones formativos más eficientes"

Autoescuela y escenarios. Carlos Durán, fundador de la cadena de autoescuelas Hoy-Voy, ganador del premio joven empresario 2022, que otorga la Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), siempre ha tenido amigos músicos. De hecho, hubo una época en la que se dedicó a organizar conciertos. En cualquier caso, no se veía a sí mismo sobre un escenario con una guitarra. Siempre lo había considerado un hobby, no una profesión.

Sin embargo, desde 2019, cuando cumplió los 40, ha hecho realidad este sueño a través del grupo Arroz Rojo, que lidera, con el que ya sacó un primer disco y que volverá a los conciertos el 26 de noviembre en La Nau, en Barcelona, tras publicar tres nuevas composiciones en Spotify (una de ellas dedicada a Pau Donés, el desaparecido líder de Jarabe de Palo) y tener que establecer un paréntesis en las actuaciones como consecuencia de la pandemia.

¿Y se puede compatibilizar un negocio como Hoy-Voy con la música? "Me va muy bien. Me permite volar y dejar por un rato de ver excels, etcétera", explica. Y, según cuenta, "no ocupa tanto tiempo, ya que los músicos del grupo son profesionales y no se requieren tantos ensayos".

Lo cierto es que la cadena de autoescuelas le sigue ocupando mucho tiempo, pero va viento en popa. Fundada en 2012, cuando tenía 35 años, junto con su otro socio, Jordi López, que era profesor de autoescuela, la compañía alcanzó el año pasado los 18 millones de facturación y alrededor de un millón de euros de beneficio.

La idea era revolucionar el sector con un modelo hasta entonces inexistente, basando toda la gestión de clases prácticas con un sistema low cost a través de algoritmos que generan previsiones de ocupación, una fórmula parecida a la que aplican las aerolíneas. Hoy han evolucionado hacia un modelo que denomina smart tras sumar más de 110.000 alumnos, realizar más de 10.000 cursos, recorrer con sus vehículos 30 millones de kilómetros y hacer 250.000 exámenes. Además, gracias a este caudal de información a través del big data y la inteligencia artificial, trabajan en un concepto de "precios inteligentes, lo que no significa ser los más baratos".

Todo ello permite "generar patrones de formación eficientes", afirma Durán, que prevé también posibles alianzas con fabricantes de vehículos o plataformas de car sharing. "¿Por qué no establecer una cuota que a su vez cubra el coste del curso de conducción?", se pregunta con el entusiasmo que le caracteriza.

Con una estrategia de mancha de aceite, la compañía se ha convertido en la red de autoescuelas más grande de España, con presencia en Catalunya, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Baleares, Aragón, Navarra, Asturias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Y ya estudia cambiar su flota de 285 coches del modelo Mini, que han utilizado desde sus inicios, por vehículos eléctricos, aunque todavía no han elegido el modelo.

Además, este emprendedor que al cumplir los 40 se estrenó como músico profesional y recuperó el sueño que tenía con 20 años, aspira a hacerse un hueco en el mundo del rock español, con un estilo parecido al de Fito Páez, por poner un ejemplo.

Aprovechando sus contactos y amistades logró que hace tres años Teo Cardalda, un clásico de los años de la Movida (Golpes Bajos, Cómplices, etcétera) y con el que le unía una larga amistad, se implicara en el proyecto como productor. Y de ahí surgió el EP Por primera vez, con la banda Arroz Rojo, formada por otros músicos de primera línea -como Vicen Martínez a la guitarra (Maldita Nerea, Sidonie, Pablo López); Danko Compta, a la batería (Miquel Abras, Gisela Lladó); Jordi Franco, al bajo (Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Manu Guix), y Jaime de Burgos, a los teclados (Jarabe de Palo, Nena Daconte, Elefantes)- y con seis canciones. ¿Y por qué Arroz Rojo? Porque son las pastillas que le recetó el médico cuando se le detectó el colesterol alto. Los primeros avisos de la cuarentena.

Para iniciar la aventura musical buscó el Volkswagen Golf con el que inició su aventura de Hoy -Voy, lo recompró y se hizo fotos promocionales. En enero de 2020, el grupo dio su primer concierto en la sala Luz de Gas en Barcelona, pero tuvo que suspender la minigira que tenían prevista por la pandemia. Ahora vuelven a la carga con tres nuevas canciones, de las cuales dos ya se han publicado en Spotify y la tercera, Bendita vida, se difundirá a través de la misma plataforma el 18 de noviembre.

Y con el rock como opción musical y el "pensar en grande" en los negocios, Durán espera seguir conduciendo con nuevos impulsos de innovación la autoescuela que hace una década fundó, con la que ha revolucionado el mundo de la enseñanza para conducir en España y ha generado más de 400 empleos. Eso sí, siempre con música.

