Duro y sindicatos agotan plazos y el grupo se abre a alargar la negociación

1 Se lee en minutos Javier Cuartas

Duro Felguera y los sindicatos mantienen sus posiciones sobre el despido colectivo para 248 trabajadores (208 en Asturias) que pretende acometer la compañía. Para la empresa el ajuste es vital para garantizar la viabilidad de la ingeniería mientras que para la representación sindical es una reducción inasumible y que hará imposible la gestión de los contratos que se esperan. Ambas partes agotan el plazo legal de consultas, que se consumará la semana próxima, aunque la compañía se abrió ayer a flexibilizar el plazo final (vence el viernes día 4) si fuese necesario.

Las próximas reuniones (días 2, 3 y 4) serán previsiblemente decisivas. Los sindicatos exigen más justificaciones de la medida y mayor concreción de los criterios de aplicación a los trabajadores. La empresa aduce que utilizará parámetros de absentismo, polivalencia y productividad para determinar las personas que causarían baja. Para los comités, son criterios muy imprecisos que requieren una mayor concreción.

La negociación aún no ha entrado tampoco a evaluar las condiciones económicas que plantea la ingeniería para el personal que sea despedido. Ayer, la dirección del grupo se abrió a negociar la posibilidad de que los afectados pudieran ser contratados de nuevo con algún tipo de preferencia en caso de que durante un periodo de tiempo posterior a su despido la empresa precisase ampliar plantilla.

La ejecución del despido colectivo no de modo inmediato para los 248 afectados sino durante 18 meses sería un factor favorable para la plantilla, dijo la empresa a la representación laboral, dado que trabajadores que causarían baja cuando termine el proyecto al que están asignados podrían ver prorrogada su permanencia si entra más carga de trabajo. Los sindicatos creen que esto podría ser beneficioso para el personal ligado a proyectos pero quizá no a los trabajadores de estructura, que no están asociados a proyectos específicos. La empresa cree que hay buenas perspectivas para acercar posiciones. La reanudación de la negociación se hizo sin tensión tras la agresión de un sindicalista a otro en la última reunión.

