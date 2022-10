Zapatos que dan la talla

La CEO de Andrés Machado, Amanda Machado.

Miguel Vilaplana (Información)



El comercio ‘on line’, tan en boga en estos momentos, es un instrumento en el que cada vez basan más empresas su modelo de negocio. Pero, dentro de este universo tan extenso, hay casos, como el de la empresa Andrés Machado, que sorprenden por su singularidad. Y es que la compañía ubicada en el municipio alicantino de Santa Pola ha conseguido exportar a casi todos los rincones del mundo zapatos de tallas especiales, para pies tanto grandes como pequeños, cubriendo de esta forma un segmento de mercado bastante desatendido. El crecimiento imparable de las ventas evidencia lo acertado de esta apuesta.

Amanda Machado es la CEO de esta firma que montó su padre Andrés en 1999, cuando puso en marcha una red de tiendas físicas de calzado en toda España. Con todo, el salto al ‘e-commerce’ tuvo lugar más tarde, en 2008, en un momento en el que vender cualquier cosa por internet todavía era algo muy cercano a la ciencia ficción. Según explica, "recurrimos al comercio ‘on line’ para vender las tallas grandes de zapatos que se nos quedaban en las estanterías, y comprobamos que se agotaban en muy poco tiempo".

La empresa no tiene fábrica propia, sino que encarga a terceros, dentro de la misma provincia, los modelos que ella misma diseña y que después comercializa con la marca Andrés Machado. "A la vista de la buena acogida -destaca la CEO- decidimos ir ampliando el abanico de tallas, primero con las grandes y, después, con las pequeñas. Los resultados nos acompañaron, hasta tal punto que finalmente nos especializamos de forma exclusiva en estos segmentos y prescindimos de los comercios físicos para apostar enteramente por el ‘on line’".

La firma ofrece tallas de la 32 a la 35 en los modelos pequeños, y de la 42 a la 46 en señora y hasta la 50 en caballero en el caso de los grandes. Y todas ellas con el sello ‘Made in Spain’ como garantía de calidad. "Los destinatarios de este tipo de artículos -explica Machado- suelen tener los pies delicados, por lo que ofrecemos calzado de piel para el uso por la calle y de fieltro de lana para estar en casa".

La empresa también comercializa calzado elaborado con materiales sintéticos producido en Asia, pero, en este caso, a través de otra marca, como es Andypola.

La firma se ha apoyado para su expansión internacional en Amazon. Primero, en 2012, en Alemania, que era el único país en aquel momento en el que la plataforma podía vender calzado, y, posteriormente, en el conjunto de Europa, a medida que fueron incorporándose el resto. "Nos ha servido para darnos a conocer, y en estos momentos podemos decir que vendemos en todo el mundo, porque el comercio ‘on line’ sirve para abrirte muchas fronteras", enfatiza.

La evolución del negocio está siendo muy positiva, en un contexto en el que la empresa no ha notado el impacto de la pandemia pese a que el calzado fue uno de los principales sectores damnificados como consecuencia de la suspensión de todo tipo de eventos sociales. "La salvación fue nuestra línea de calzado de ir por casa, dado que empezamos a recibir bastantes pedidos cuando la gente se quedó confinada. La verdad es que llegamos a salir beneficiados", recuerda.

Los datos de ventas así lo atestiguan, puesto que pasó de 125.000 pares de zapatos en 2019 a 128.000 al año siguiente, ya en plena crisis sanitaria. En 2021 alcanzaron los 143.000. La facturación también ha pasado en este tiempo de 2,6 a 2,9 millones.

Amanda Machado tuvo que coger las riendas de la compañía en 2013, cuando solo contaba con 23 años, a causa del fallecimiento repentino de su padre. Afirma que al principio fue complicado. "No sé si porque los clientes me veían inexperta o por mi condición de mujer, aunque lo cierto es que luego ya no he vuelto a tener ningún problema", relata.

La firma se encuentra en plena fase de expansión y en la colección de este pasado verano se atrevía a introducir tallas intermedias de piel que ya tienen continuidad con la colección de invierno. Una nueva apuesta que esperan que triunfe en el inabarcable universo de internet.

