Oleada de delirios cósmicos

Aunque con raíces en la literatura pulp, la aventura cósmica tal y como la entendemos hoy en día tiene dos padres reconocidos: Jack Kirby por un lado y Steve Ditko por el otro. El primer episodio de Los Cuatro Fantásticos se publicó en 1961, siete años antes de que se estrenara 2001, una odisea del espacio, señalando esas nuevas fronteras más allá de lo humano y que trasladaban a los héroes a espacios semidivinos. Acompañando a los cuatro elementales descubrimos dimensiones ajenas a la Tierra, que en muchos casos venían representadas por los delirantes colajes de Kirby. Ditko, en Dr. Extraño, ofreció la cara más mágica y onírica, con universos totalmente imaginarios donde reinaban figuraciones extraídas de la pintura de vanguardia. Ambos demostraron la capacidad del cómic para abrir ventanas a mundos nunca antes soñados. Muchos lectores pensaron que Ditko ingería sustancias lisérgicas para generar sus fantasías, algo que siempre negó, por supuesto.

Algunos escasos seguidores portaron la llama cósmica con desigual resultado. En Francia destacó Philippe Druillet, siempre dispuesto a echar una mirada a esos otros universos en relatos donde la gráfica se comía la narración. Jim Starlin fue el que con más fortuna concilió los desbarres cósmicos con el tono aventurero más trepidante. Su saga del cubo cósmico permanece como una cumbre inconquistable. Por el camino, creó a muchos entes cósmicos que aún habitan las páginas más enloquecidas de Marvel. Como el mejor continuador de Kirby que fue, John Byrne nos regaló abundantes aventuras espaciales, quizá no tan desaforadas como las de Jim Starlin, pero siempre entretenidas.

Espíritu recuperado

Ahora, un dibujante hiperrealista como Alex Ross decide recuperar aquel espíritu volviendo con Los Cuatro Fantásticos a la Zona Negativa. El resultado es mucho más positivo en el apartado gráfico que en el textual. Ross firma muchas páginas apabullantes en las que sobresale un color extraño, discotequero, del que solo se me ocurre un único precedente: algunos de los primeros trabajos a color de Kordey en Marvel y en Star Trek. El dibujante ofrecía gamas saturadas que pueden recordar en parte a las de Ross. Lástima que la historia no sea tan atractiva, una aventura que deslumbra en lo gráfico y aturde en lo narrativo.

Parecidos problemas encontramos en uno de los talentos emergentes de Marvel, el muy peculiar Tradd Moore. Con un estilo personalísimo, reinterpreta a dos iconos de la editorial. Por un lado, Estela Plateada, a quien ya habíamos acompañado hasta los confines del universo. El guion de Donny Cates embrida los delirios gráficos del dibujante y el resultado es una verdadera explosión gráfica a la altura de algunas de las mejores entregas del personaje. Su versión de Dr. Extraño no resulta tan afortunada. Presentada en un maravilloso formato gigante, el apartado gráfico no decepciona.

El problema está en la historia. Debo confesar que contiene partes que todavía estoy procesando. La cosa se empasta en numerosas ocasiones y tan sólo la fuerza del dibujo consigue que no cerremos el volumen. Lógicamente, el balance no es satisfactorio. Pero no por ello podemos dejar de admirar el talento de Moore, un genio estilizado y novedoso tanto en su puesta en escena como en el envoltorio gráfico. Muchas de sus páginas no desmerecerían en algunas publicaciones underground de los setenta o como portadas para el primer Santana. Todo muy lisérgico y espectacular.

Termino con un dibujante español que lleva años colaborando con Marvel y ahora con DC, que también tiene sus secciones cósmicas y oníricas. Javier Rodríguez firma esta revisión de Zatanna, una maga que le brinda la oportunidad de dibujar diferentes universos alternativos. El guion de Mariko Tamaki mantiene la historia en marcha y permite que Rodríguez pruebe lo que es capaz de hacer, que es mucho. Sabíamos que era un extraordinario colorista y aquí vuelve a demostrarlo. También su maestría jugando con los diseños de página. Y además es consciente de que los diferentes acabados pueden transmitir sensaciones muy diversas, adecuando sus estilos al tono que precisa la historia. En pocas palabras, es un tremendo despliegue artístico que nos recuerda todas las posibilidades casi inexploradas del cómic. Rodríguez no olvida nunca que está al servicio de una historia, que realza con sus habilidades. No se lo pierdan.