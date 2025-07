¿Cuánto leemos los españoles?

Un grupo de jóvenes leen sentadas en el césped. / Isabel Ramón

Siempre suena algo hueca la voz oficial, en cualquier sector hispano, cuando habla de sus propios éxitos. Ocurre en el sector del libro, donde la consigna parece ser: cacarea, que algo queda. Pero ¿qué hay de cierto en esos datos? No dudo de que la facturación vaya subiendo, pues lo que la sostiene es el aumento del precio de los libros y el aumento del número de novedades publicadas cada mes. Sin embargo, suena dudoso ese otro elemento tan esperanzador que proclama últimamente que hay un notable aumento en el índice de lectura en España. Disculpe, ¿cómo dice usted?

Las cifras de las encuestas oficiales son espléndidas. Tenemos en torno al 70% de la población que manifiesta pertenecer al subsector de la que los encuestadores llaman «lectura frecuente». Yo diría que, de ser así, el ascenso de la facturación del sector del libro sería muy superior al que nos dicen, así que de entrada no sé si creérmelo. Sabemos que los españoles en las encuestas contestamos lo que, según nuestra intuición, «queda bien».

Sabemos, los del sector, que las masas de lectores no se dan mundialmente en la venta de ejemplares trade, es decir, los de precio alto, que en España estarían actualmente entre los 20 y los 30 euros. La lectura masiva, que se llama mass market en inglés, y hablo de realmente masiva, se da en libros de precio barato, digamos que inferior a 10/12 euros, más o menos. Pero el libro de bolsillo sigue teniendo en España unas ventas que, si las comparamos con las del mundo anglosajón, germánico, nórdico europeo, son proporcionalmente bajísimas.

Por otro lado, es cierto que tenemos actualmente un fenómeno de masas comparable al de la generación que leyó entera la serie de Harry Potter. Esta vez los lectores son algo mayores, preferentemente de 14 a 25 años, y leen unas trilogías de mil páginas el volumen en las que predominan la fantasía, los seres mitológicos, las relaciones amorosas y el erotismo: el género que llamamos young adult (de adolescentes a veinteañeros). Hace unos días leí una crónica en The Guardian en la que su autora revisaba los nuevos pasos hacia el grado spicy 3 (parece que hay al menos tres grados…) de ese subgénero de novela de vampiros, amores y mucho sexo. Lo que me llamó la atención fue una frase que esa cronista decía de pasada. «Yo no leo mucho, solo unas 10 novelas cada tres meses». Vamos, una lectora frecuente.

Pues volvamos al principio. Me metí en la página web del Ministerio de Cultura y llegué a los datos de «lectura frecuente». Y, mirando despacio, comprendí el error. ¿Saben ustedes cuántos libros al trimestre tienes que leer, según los criterios que rigen esa encuesta, para que estadísticamente te consideren un «lector frecuente»?

¡¡¡Un libro al trimestre!!!

Aquí no lee nadie.

Otro día me preguntaré con ustedes cuál podría ser el porqué.