Ramón Vila-Rovira: "De pequeño no leía, fue ya siendo médico cuando me convertí en un gran lector"

¿Siempre ha sido buen lector?

De pequeño no, de estudiante leía todo lo que hablaba de medicina, y ya siendo médico me convertí en un gran lector. En mi biblioteca hay de todo, hasta el Corán y la Biblia o los libros de Confucio.

¿Un libro especial en su memoria adulta?

Los pilares de la Tierra, de Ken Follett, me impactó fuerte. Además de por lo bien escrito que está, porque cada dos o tres páginas tiene una especie de gag que te hace continuar. ¿Y ahora qué pasará?, piensas. Tenía ganas de llegar a casa para seguir leyéndolo.

¿Le gusta la ficción?

No. Me gusta leer aquello que me enseña, con lo que aprendo, porque entiendo que leer es aprender. No me gusta nada la novela negra, que está tan de moda. No me interesa, y los libros de autoayuda muy poco. Me entretiene la novela erótica a veces, pero lo que de verdad me gusta leer es lo que me puedo creer, y las biografías.

¿Un escritor a quien pueda creer?

Yuval Noah Harari. Ahora estoy leyendo Homo Deus: breve historia del mañana. Me gusta mucho este escritor. He leído todos sus libros, la serie Imparables es muy buena. Me cuenta historias de cuando el mundo comenzó, de la Biblia, el porqué de todo, me habla del futuro. También me gusta leer a Stefan Zweig, El mundo de ayer y Los ojos del hermano eterno, por ejemplo, o disfrutar con En agosto nos vemos, de García Márquez García Márquez.

Sigamos en la línea de Harari…

El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos, un ensayo sobre la relación entre mente y cuerpo, sobre la capacidad que tenemos para adaptarnos al entorno. Otro sería El arte de cultivar la atención, de Juan Casiano, que va contra la era digital y en favor de las técnicas monásticas de concentración adaptadas al presente.

¿Títulos imprescindibles sobre estética y medicina?

El mito de la normalidad, del médico Gabor Maté, muestra cómo en Occidente generamos cada día más enfermedades a pesar de los avances técnicos.

¿Ni un solo libro de autoayuda?

Uno, Imperturbable, de Alex Walk, que muestra la raíz y el sentido del estoicismo. Estamos aquí para mejorar.