Los libros tienen su propia suerte

No bien escrito, publicado o no, eso es intrascendente, el libro viajará de unas manos expertas a otras no tanto. De una mirada desafiante a otra más complaciente. Pero eso no importa. Lo importante es que ese libro que tanto trabajo te ha dado, escritor, verá la luz. Puede que tú estés vivo o quizás ya no estés en este mundo, da igual. Si el libro es apreciado por los lectores, lo sabrás. Lo sabrá ese editor o esa amiga que tanto te ayudó a revisarlo. Se sabrá.

Un libro puede tener la mejor y más poderosa campaña de publicidad y de marketing, las redes pueden ir llenas de referencias al mentado título, que, si no tiene su propia suerte, hados que le acompañen, los lectores le harán caso omiso. O al contrario, se convertirá merecidamente en un libro de muchas ventas, incluso puede que lo adapten al cine o produzcan una serie de televisión. ¿Quién sabe?

Pero, vayamos al grano. Hace pocos días, en una conversación sobre lecturas con un amigo, y alto cargo de uno de los dos grandes grupos –lo menciono porque, si bien no debo dar nombres de personas, es alguien que no me da, en tanto amigo, datos falsos–, repasábamos qué lecturas nos apetecían para este verano; después de repasar los autores más o menos obvios, él me comentó: «¿No quieres leer el último de la saga… tal y tal?». Me extrañó, ya que no solo no conocía tales libros, sino que ni siquiera tenía en mente sus portadas, ni la editorial que los publicaba. Al hacer patente mi extrañeza, él me dijo: «¿No lo conoces? ¡Pero si llevamos vendidos más de X00.000 ejemplares!». No daba crédito a lo que estaba oyendo.

Me fui a una librería, pregunté por los libros y me compré el primer título. Sinceramente, me quedé bastante pasmado conmigo mismo. No recordaba haber visto esos libros, ni a su autor, sí la editorial, pero en absoluto las portadas, bastante llamativas, por cierto. Leí el libro, que me pareció totalmente adictivo, formas al margen, y empecé a entender. Se lo pasé a mi mujer, a unos amigos, y todos llegamos a la misma conclusión: lectura adictiva. Es el resultado de tener su propia suerte.

Nadie conocía hace un año al autor, los libros. Imagino que la tirada inicial fue normal, ya que no recuerdo ninguna campaña especial de publicidad. Pero el boca a boca, la recomendación, es determinante. Es lo que hace que unos libros lleguen a cientos de miles de lectores y otros, no peores ni mejores, se queden en el almacén olvidados.

Me jacto de visitar dos o tres veces a la semana librerías y grandes superficies, y me había sucedido una cosa así. Quizás la causa, además de mi falta de atención, está también en que las mesas de las librerías son un mosaico de portadas con los más diversos colores en cubierta. Eso puede producir un efecto contrario al que se pretende y que, en vez de resaltar el batiburrillo de colores, nos acabe cegando y no veamos nada. Un poco de eso tiene que haber. Por otra parte, tampoco he leído nada de esta serie en las redes, y estoy en tres. Es decir, una concatenación de situaciones puede, aunque no debería, provocar este resultado. Por eso siempre insisto a los editores en que sean creativos y sepan diferenciar sus títulos. La visibilidad es el primer factor de un posible éxito. Pero resalto que nada como la recomendación de los lectores. En adelante, intentaré escuchar más a mi asistenta.