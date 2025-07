‘Yo era un chico’, de Fer Rivas: desde la herida

Se dice infinidad de veces que en literatura todo está dicho. Seríamos más precisos si dijéramos que en cualquier disciplina artística está todo contado. En parte es verdad, no hay nada genuino, pero sí existen formas de contar las cosas. En eso diferimos. Muchas veces pensamos en un suceso y, si lo narramos, otras personas que también han sido sujetos activos pueden contarlo de diferente forma, aunque se trate del mismo relato.

Con esto queremos decir que no es el fondo, el tema de la historia que queremos relatar, sino el cómo llegamos a ella para hacerla atractiva y/o verosímil. A lo largo de la historia de la literatura, esto fue, es y será la tónica que marquen las historias. Porque todos contamos nuestra historia según el prisma, el punto de vista o la herida que nos ha producido.

Yo era un chico, de Fer Rivas, publicado por la editorial Sexto Piso, es una extensa carta al padre, que no digo que sea igual, pero, leyéndolo, me ha venido insistentemente aquel libro de Kafka. Como he indicado antes, estamos ante una carta al padre, descarnada, valiente, oscura y luminosa, donde la búsqueda de la identidad, tanto familiar como individual, planea a lo largo del libro.

Estamos ante una voz que ha venido para contarnos lo que nadie nos ha contado y que nos ayuda a ver otras realidades

Me gustaría indicar la calidad de la traducción de Cristina Lizarbe Ruiz, el texto mantiene la fuerza que se aprecia en la versión original catalana. Esta novela catártica podríamos decir que es una confesión o un ajuste de cuentas de la autora con los silencios que han poblado su vida. Como he indicado antes, es una carta al padre valiente y descarnada donde la búsqueda de la aceptación y donde la compasión y la rabia hacen del texto un alegato por el derecho a ser uno mismo y vivir como cada cual elija.

Lo autobiográfico como retrato

Fer Rivas bebe de esa literatura testimonial o autobiográfica que se ha puesto tan de moda en los últimos años, aunque siempre ha estado ahí. Existiría mala memoria si no recordásemos libros como Diario de un ladrón, de Jean Genet, Vida de este chico, de Tobias Wolff, o El imperio del sol, de J. G. Ballard. No quiero decir que tengan que ver unos con otros, pero sí que el género de la autoficción, o como se le quiera llamar, no es de hoy. Se ha narrado a lo largo de la historia de la literatura, es por eso que es una forma más de intentar narrar un suceso. A veces, lo autobiográfico sirve para retratar un país, una sociedad, unas costumbres. Lo que empieza siendo una especie de catarsis, acaba siendo un manual de antropología.

Yo era un chico es la incursión en el mundo literario de Rivas. Esta dramaturga catalana realiza una catarsis abriéndose en canal para contar su historia. Como escritora de teatro lo podría haber lanzado exclusivamente para ser interpretado, pero la novela, tal vez, le ha permitido trabajar la memoria de una forma más profunda. Estamos ante una novela que podría abrir el camino a otras escritoras y escritores que no se han atrevido o no han creído interesantes sus historias para el gran público. Tras el Premio Nobel a la francesa Annie Ernaux, estamos viviendo una explosión del testimonio como base de una literatura de mucha calidad.

No estamos hablando de una literatura que se base solo en el desahogo o el chismorreo. Son verdaderas lecciones literarias donde la calidad no está reñida con el desgarro emocional. Muchas veces se ha dicho que todas las personas tienen una historia que contar. Ya lo decía Tolstoi: «Todas las familias felices se parecen; cada familia infeliz lo es a su manera». Fer Rivas le da otra vuelta de tuerca al género. Planteando, como también lo han hecho Alana S. Portero o Roberta Marrero, ese testimonio como trans que son y han sufrido la incomprensión, donde la identidad o el vacío se mezclan con la historia familiar.

Estamos ante una voz que ha venido para contarnos lo que nadie nos ha contado y que nos ayuda a ver otras realidades. Donde lo queer se abre paso entre el dolor de la transición. Un testimonio tan necesario como valiente.