He venido a hablar de mi libro: Acoidán Méndez, autor de 'Algunos días'

Mi abuela fue toda su vida analfabeta. En mi casa no había libros. Sonaba, eso sí, Celia Cruz a todo volumen y seguramente, gracias a esa alegría y salero, pese a la humildad que se respiraba en las calles (o justo por eso), la vida era un carnaval. Que yo pueda escribir hoy estas líneas, que esté dando cuenta de la publicación de mi primera novela, suena un tanto marciano. Sobre todo, cuando reparo en aquel chico, curioso, que caminaba descalzo por las calles de Casa Pastores, un pueblo del sureste de Gran Canaria, que ni siquiera podía soñar con escribir un libro. Apenas había leído, y escribir uno era difícil, incluso, de imaginar.

Nunca pensé que hablar de mi libro, un objeto precioso, con la foto de un gato bostezante en la tapa hecha por Melisa Díaz, cuidadosamente editado por Plasson e Bartleboom, significaría hablar de mis orígenes y, sobre todo, de la experiencia con los otros. Porque creo que un libro es, en buena medida, una puerta de entrada. A dónde no se sabe, ojalá que a una fiesta, a una reunión de amigos, al encuentro con el otro que, a fuerza de repetir, termina siendo familia.

Algunos días se gestó en fines de semana, a ratos, bajo los rayos de sol que se colaban por la ventana de mi habitación. Mientras mi pareja dormitaba en el salón o leía tumbada en el sofá, yo le iba sacando minutos al sábado y al domingo para tener algo que compartir con mis compañeras del taller literario de los miércoles, coordinado por Federico Falco. Así fui fabulando las semanas de Telmo, el protagonista, de lunes a domingo. En esos días acontecían cosas chiquitas, pero valiosas. La mayoría inventadas, otras sacadas directamente de mi casa de la infancia.

Las peripecias del cotidiano fueron acumulándose en forma de diario, un autoengaño que me hacía sentir legitimado para habitar ese espacio que muchas veces da miedo, el de la Literatura. Pero en ese devenir de días, de acumulación de material, empecé a preguntarme: ¿acaso se puede escribir una historia en la que apenas ocurre gran cosa? Más tarde, Telmo encontró un perro abandonado que terminó por aparecer en la primera página.

El protagonista se pregunta durante toda la novela si será capaz de escribir, también yo. En ese juego metaliterario, Telmo dice que no puede escribir, porque entiende que esas notas son una tentativa, unos apuntes, la promesa de algo que nunca llegará a atrapar. ¿Y no es acaso la literatura todo eso que nos esquiva? Sigo dubitativo, aún no encuentro una definición clara sobre lo literario y no me atrevería a afirmar si he conseguido llegar, acercarme, a ese destino idealizado. Adonde sí me parece haber llegado es a la literatura que se entiende, robándole una idea preciosa al poeta Luis Chaves, como un lugar de los afectos. Ojalá que los lectores quieran acompañar a Telmo a encontrar su propia respuesta.