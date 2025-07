Sonya Walger, actriz y escritora: "Escribo como actúo, abierta y vulnerable"

Lo escribió Joan Didion: «La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba». Y lo sabemos, nos lo repetimos, aunque poco tenga que ver, esa certeza, con el mantra del carpe diem. Se trata de la plena conciencia de estar vivo, ese eterno presente que Sonya Walger (Londres, 1974) quiso atrapar en León (Muñeca Infinita), un libro que escribió como legado para sus dos hijos y se publicó sólo tres semanas después de que tuviera que comenzar una nueva existencia junto con su familia, tras perder su casa en los incendios que arrasaron Los Ángeles (EEUU) el pasado enero.

En la novela, pues es ficción nutrida de recuerdos y, por lo tanto, inspirada en lo que tal vez sucedió, la actriz, conocida por su papel de Penny Widmore en la serie Perdidos, reconstruye la relación que tuvo con su padre, que da nombre al libro. Lo que podría haber sido la carta de una hija a su progenitor, siempre ausente, se convierte, en manos de Walger, lectora voraz y exigente, amante de la buena literatura, devota de ella, en una historia profunda y conmovedora, reflejo de las complejidades del amor paternofilial.

Nada hay de recriminación ni reproche en las palabras de la autora, feroces y sinceras, valientes, sólo el intento por preservar de la fatalidad, de la muerte, finalmente, la vida de un hombre que no supo ser padre, pero lo fue. Una obra excepcional que motivó una conversación, armada entre el castellano y el inglés, extraordinaria.

León es su primera novela y, sin embargo, tras leerla una tiene la sensación de que llevara toda la vida escribiendo. ¿Cómo surgió el libro, de dónde, por qué?

He sido lectora toda mi vida, venero la buena literatura. De niña, los libros eran como mis hermanos. Al haber leído tanto, nunca quise escribir un mal libro. Entonces, como que me iba acercando. Estoy casada con un escritor, mi marido es guionista, y casi todos mis mejores amigos son escritores, no actores. Además, durante tres temporadas, hice un pódcast de libros, Bookish, del que grabé casi 40 episodios y en el que básicamente hablaba con autores. A raíz de una conversación con Douglas Stuart, me di cuenta de que ya no quería escuchar a más escritores, sino ser yo escritora. Aquello fue como una revelación. Luego, por otra parte, la muerte de mi padre fue muy inesperada y me negaba a que sus historias murieran con él, así que decidí escribir el libro como un legado para mis dos hijos. Comencé a escribir y, poco a poco, fui siendo consciente de que se trataba de algo más grande que un legado para mis hijos, había algo ahí, una historia, y tal vez valiera la pena compartirla.

En la novela cuenta, y se cuenta, siempre en presente. ¿Por qué eligió ese tiempo verbal para la narración, en primera persona?

Sí, esa decisión fue muy importante. El tema del libro es el presente eterno, que todo existe en el mismo momento: tengo 8 años, tengo 30 años; está mi papá, no está mi papá; lo amé y me abandonó una y otra vez; lo odié y fue un padre terrible, y nunca sentí que no me amaba. Todo eso existe al mismo tiempo, y por eso el presente era el canal perfecto para ese mensaje.

Lo escribe en el libro: «La vida es esto, pienso. Es todas las cosas al mismo tiempo». Me pregunto qué es la vida ahora para usted, viviendo en el país donde vive y en el momento en el que estamos.

Es una vida muy nueva. Perdimos nuestra casa en los incendios de Los Ángeles y estamos en una alquilada. Es un momento muy vulnerable, por muchas razones. Estamos en un estado donde la gente vive escondida en su casa porque teme ir al trabajo y que la detengan. Te despiertas con noticias de que las bombas están cayendo sobre Irán. Es un momento muy vulnerable, estoy al borde del llanto todo el tiempo. Y, a la vez, volviendo a la frase que has destacado del libro, me siento agradecida por tener a mi familia al lado, realmente te das cuenta de lo que importa, lo valoras.

Estamos en un estado donde la gente vive escondida en su casa porque teme ir al trabajo y que la detengan. Las bombas caen sobre Irán. Es un momento muy vulnerable, estoy al borde del llanto todo el tiempo

Cada capítulo es una pieza desordenada, pues la estructura no responde a un orden cronológico, de ese enorme puzle que es la memoria. ¿Cómo se enfrentó a sus recuerdos? Porque sabemos que la memoria inventa mucho.

Sí, por eso es una obra de ficción. Se lo dije desde el principio a mi agente literaria: no son unas memorias, es ficción. Relatar o poner el bolígrafo sobre el papel es un acto de ficción. Una lista de la compra es un acto de ficción. Esta es una obra de ficción en la que todo lo que cuento sucedió. Ese oxímoron es lo más clara que puedo ser sobre el libro.

Bueno, la literatura es un enorme y precioso oxímoron.

Exacto.

Asegura que, con su padre, en las diferentes casas, hoteles, países, siempre se sintió bienvenida, «pero nunca en casa». ¿Escribir fue un intento por construir ese hogar que nunca tuvo con él?

Sí, qué linda pregunta, no lo había pensado de esa manera, pero es probable, yo creo que sí. Fue un intento de rescatar pedazos que para mí eran caóticos, una forma de crear un relato mío, no de mi mamá, ni de mi papá. Cuando sos hija única, no tenés con quién darte contexto, con quién corroborar tu historia. Fue una forma de intentar sintetizar las historias que me habían contado diferentes personas. Pero prefiero tu metáfora de construir un hogar.

El libro también sorprende por su ferocidad y valentía. ¿Era consciente de ello mientras lo escribía?

No sé si era consciente, pero la verdad es que no sé otra forma de ser...

Eso debe de ser hereditario...

Sí, es posible [ríe]. También creo que viene de que soy actriz y eso precisa que llegues a tu trabajo abierta, vulnerable, y escribo como actúo, con la misma voluntad, porque, si no, ¿para qué hacerlo?

Y con la misma libertad, porque otra cosa que desprende el libro es una enorme libertad.

No veo series, ni películas, no miro nada. En cambio, leo dos, tres libros por semana y siempre fue así. Siempre fue así y ahora me doy todo el permiso del mundo, ahora ni pido perdón, ahora me dedico a esto, más que nada. Creo que esa libertad también viene de que el reto que me impuse fue escribir un libro que quisiera leer y, aunque tenía el listón muy alto, cuando terminé sentí que lo había logrado, que había escrito un libro que yo disfrutaría leyendo.

La actriz y escritora Sonya Walger. / Kayt Jones

De hecho, la memoria que construye la novela es la de una gran lectora, una hija que busca refugio en las páginas de los libros. ¿Cuándo se convirtió la literatura en su mayor y mejor amparo?

No hay un momento en que no fuera así. Siempre, desde chiquitita, siempre ha sido así. Mi madre trabajaba en un jardín de infantes y yo aprendí a leer cuando tenía menos de tres años. Por eso, estudiar letras en Oxford fue un privilegio. No podría haber estudiado otra cosa. Hablo castellano y francés, pero no sé nada de matemáticas. Lo único que sé hacer es leer.

Y, si le preguntara cuál es mayor, su amor por la lectura o por la interpretación, ¿qué me diría?

La lectura, siempre, siempre.

¿Y cómo acabó siendo actriz?

Para mí, son hermanos la lectura y la interpretación, tienen los mismos padres.

Es una bonita forma de verlo.

Sí, era algo que venía en un tándem. Mientras estudiaba Literatura en Oxford hacía obras de teatro con mis amigos. Cada vez me fue interesando más la interpretación, mientras mi madre, desesperada, me decía: «No, no, no, por favor, actriz no, dedícate a cualquier otra cosa» [ríe]. Conseguí un agente mientras estaba en la universidad y entonces empecé a trabajar. Pero había intención, no fue un accidente. Y eso me trajo acá, a Los Ángeles, a mi marido y mis hijos, así que lo voy a agradecer siempre

Todos la recordamos como la Penny Widmore de Perdidos. Ahora, ¿en qué momento de su carrera está?, ¿dónde se encuentra?

Siendo honesta, no es que ahora esté rechazando papeles para poder escribir. Si eres mujer, tienes más de 50 años y eres actriz, ya no hay nada para ti. Todo lo está haciendo Nicole Kidman, no queda nada. Siempre he sido muy exigente con mi trabajo, un poco como con la lectura, sólo participo en una serie que me gustaría ver. He trabajado y he hecho series maravillosas de las que estoy muy orgullosa y que han contribuido a mi desarrollo como escritora. Pero siempre he priorizado la maternidad, y ser madre para mí, gracias a mi padre, ha significado estar donde están mis hijos, no dejarlos solos. Entonces, siempre busco trabajo que se ruede en Los Ángeles. Actuar siempre ha sido algo muy específico para mí, una decisión muy madurada, y lo seguiré haciendo siempre que el proyecto me convenza, sea el adecuado, y le convenga a mi familia.

Si eres mujer, tienes más de 50 años y eres actriz, ya no hay nada para ti

Volviendo al libro, es el retrato de un padre fantasma. ¿Llegó a conocerlo más cuando lo acabó?

No, no creo. Conocí muy bien a mi papá, lo conocí muy bien. En realidad, creo que lo que tengo que hacer ahora es como desengancharme del libro para quedarme con lo que era la relación real, no la ficticia. Son muy parecidas, pero no son lo mismo. Es como la diferencia entre una foto y la persona fotografiada, ¿no? Y esto es un retrato, es una versión de nosotros. Lo que en realidad somos es algo mucho más complicado que lo que puede contener una sola página.

«Creo que de niños nuestro trabajo es alejarnos de nuestros padres. Y su trabajo es permanecer fijos, permanecer constantes, al menos para nosotros», escribe al final de la novela, asegurando que, sin embargo, usted era «el faro» de su padre. ¿Cambió su relación con él, cómo miraba a su padre, cómo lo veía, una vez usted se convirtió en madre?

Sí, sin duda. La relación con tus padres cambia en el momento de dar a luz, porque el mito se convierte en algo real. Es un profundo cambio en el que te das cuenta de las ideas míticas que tienes sobre los padres. Tienes un bebé, estás exhausta y abrumada, el teléfono empieza a sonar y, de repente, todas tus mejores intenciones se van por la ventana y te das cuenta de lo que es estar sola. Diría que mi relación con mi madre cambió sobre todo cuando me vi a mí misma, porque me di cuenta de lo que era tener 21 años y estar sola con un bebé; la verdad es que me conmovió, me partió el alma ponerme en su lugar. Y, con mi padre, simplemente se concretó esta idea de: ¿cómo pudiste marcharte, desaparecer tanto tiempo, estar lejos, teniendo a estos chicos tan ricos, tan deliciosos?, ¿cómo pudiste hacerlo, vivir así, sin ellos? En el libro tengo una frase en la que me pregunto cómo de diferente hubiera sido mi vida si hubiéramos tenido un iPhone. Porque el silencio era absoluto cuando él se iba, salvo si me escribía una de sus cartas inventadas, de pura fantasía, y de vez en cuando una llamada, de vez en cuando. Con la facilidad con la que nos comunicamos ahora, acá estamos, cara a cara, hubiera sido algo distinto, me parece.

Ahora que dice eso, su padre, estando vivo, siempre estuvo a punto de desaparecer. Eso me llevó a preguntarme acerca del papel que nuestros progenitores tienen en nuestra vida, su presencia, pero sobre todo su ausencia, cómo nos enfrentamos a la vida cuando ellos ya no están.

Sí, es algo... Yo no tengo con qué compararlo. Siempre le digo a mi marido que tiene mucha suerte, y que es suficiente con que esté aquí cada mañana. Y cuando veo que mis chicos no le hacen caso en algo, o les pregunta por algo y ellos le ignoran, me cuesta, porque no tengo la costumbre de no hacer caso a mi padre. Para mí, un padre es algo muy valorado y que no puede darse por sentado. Y me encanta que mis hijos den por sentado a su padre.

Para ir acabando, ¿puede recomendarme algún libro de los que ha leído en las últimas semanas?

¿Sabes lo que acabo de terminar que me encantó? Yo amo releer y acabo de releer David Copperfield, que hacía años que no lo leía. Quedé tan encantada, tan impresionada, que después de eso leí una biografía de Dickens porque me di cuenta de que no sabía nada de él. No te recomendaría la biografía, pero sí David Copperfield, ¡oh, Dios!, ¡oh, Dios!

La última: una de las cosas que me pregunté después de leer León es qué libro se puede escribir tras firmar una novela como esta...

Bueno, ya tengo otro libro que saldrá en abril del próximo año en Estados Unidos y en Inglaterra.

¿Y es ficción o no ficción?

Ficción, pura ficción. Ya está con mi vida por ahora. Transcurre en un año. Comienza con un almuerzo de Navidad en el que una madre recibe a toda su familia. Luego, te mueves a través del año cambiando de perspectiva: la esposa, el esposo, los hijos, el amante, el mejor amigo. Es una manera de escribir sobre la maternidad, pero con riesgos. Me he dado cuenta de que es una pieza complementaria, porque escribí sobre un padre que se va y ahora escribo sobre una madre que se va. Creo que quería ver lo que es alejarse de tus hijos de una manera diferente.