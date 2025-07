Patricia Jacas, actriz y cantante: "Una varicela me aficionó a la lectura"

¿Quién fue el presunto culpable que la introdujo en la lectura?

Fue una varicela que me dio el mismo día que tenía que ir de excursión. Me provocó tal disgusto que mi madre se apiadó de mí y me compró una colección de doce libros de cuentos, Las travesuras de Guillermo. Como había otros de la colección en casa, me aficioné sabiendo que habría continuidad.

¿Alguna anécdota de aquellos días?

Los Cinco fueron también un buen anzuelo para engancharse a la lectura: una niña mayor nos instruyó eficazmente en el mundo de la escritora Enid Blyton al grupito de amigas del lugar de veraneo. El colegio al que iba, bastante progre, recomendaba lecturas de verano y también por ahí entraron en catalán Antaviana, el Mecanoscrito del segundo origen, La vuelta al mundo en ochenta días…

¿Lee libros en voz alta?

Leí para mis hijas en voz alta La Ilíada de Homero. Fue en una versión formidable de Espasa, y lo hice saboreando el lenguaje arcaico, los detalles en las descripciones, las bajas pasiones de hombres y dioses tan humanos y vengativos, dotados de superpoderes y malos sentimientos.

¿Una novela que le haya apasionado?

Middlemarch, de Georges Eliot, costumbrismo inglés a finales del 1800. En unas vacaciones en Caños de Meca me pasaba ratos muertos leyendo ese novelón que anticipa los grandes culebrones, rabiando con la mala suerte y la testarudez de Dorothea Brooke, la protagonista, que relata historias de tres parejas en una ciudad de provincias.

Si le pregunto por la letra de una canción, ¿cuál elige?

¿Solo una? Déjeme elegir tres: Mercè, de Maria del Mar Bonet; Malasangre, de Joan Manuel Serrat; Il mio canto libero, de Lucio Battisti. Son mi infancia. Son evocadoras, bien trabadas y enardecedoras, en ese orden.

¿Alguna lectura le ha inspirado una canción?

La biografía de Don Blas de Lezo, de Gonzalo M. Quintero Saravia. Es la vida de un general de la Armada española del 1700. De momento solo tiene percusión y letra.

¿En qué formato suele leer?

Cualquiera. Por la noche procuro que sea en papel para no interferir en la «higiene del sueño».