La boca habla cuando la mano escribe

El escritor Mathias Énard, autor de la novela 'Desertar'. / Victòria Rovira

HAY UNA ALEACIÓN PARA LA LITERATURA. La aleación es el ruido que hace una moneda cuando cae sobre el contador. Se siente de qué aleación está hecha. Se siente si es una moneda buena o una mala. Hay una aleación para la literatura. Lo sé oír enseguida. Si la frase tiene una aleación buena, es la frase perfecta. La frase que hace soñar.

La frase hecha con la materia de la que están hechos los sueños.

El escritor vive dentro de la perturbadora realidad y se hace cruces de los acontecimientos que le rodean por todas partes y le trastornan. Anoche, sin ir más lejos, una amiga que encontró por la calle se le aferró por el cuello medio llorosa y le dijo que llevaba cuatro cervezas porque acababa de dejar a su madre, enferma de alzhéimer, en una residencia. Y eso le hacía mucho daño. Pero más dolor le producía tener que cerrar con llave la puerta de su cuarto porque tenía miedo de que su madre pudiera asesinarla durante la noche. ¿Es esto la realidad? Me sentía como en un sueño que desplaza, condensa y disemina la melancolía de un atardecer primaveral con ciclogénesis catastrófica.

¿Qué ocurre cuando un hombre no sabe, o no puede, o no quiere, desear, disfrutar y amar? Casi siempre tienes esa seguridad falsa de creer que ya has podido captar todos los hilos del relato, cuando todavía no sabes siquiera si el personaje principal, aquel que escribe en primera persona, querrá aparecer en el centro de la escena y muy cerca del público para decir en voz alta todo lo que le hace sentir, que lo piensa, que lo crea, que lo muestra.

Quitar las brillanteces del cristal de la ganga opaca es mi trabajo. Lo sé. Y cada vez me cuesta más no dejarme arrastrar por la ganga. Esta piedra sin interés práctico que acompaña a un mineral metalífero me seduce como una mala cosa. Y me pierde entre las durezas de la opacidad de un material que hay que encender con las claridades del cuento para que pueda mostrar toda la información misteriosa, radiante y verdadera que lleva dentro de la aparente oscuridad. Trabajos de obrero, trabajos de caligrafiador de las nadas que dejan asimismo una huella en la arcilla del lector. No sé si me subo demasiado para contar un protagonista que me huye, que tiene naturaleza de anguila, como diría el maestro Ramon Llull, y que resbala entre las manos cuando más crees que lo has cazado. El cazador debe tener mucha paciencia.

Ya lo decía el maestro Josep Pla en ese consejo que daba a quienes tenían este vicio diabólico de escribir. Hay que ser como el cazador: atento, vigilante, calmo y con ese estado de eretismo (lo que te pone los pelos de punta), que cuando el pájaro aparece dentro de tu perspectiva estés listo para cazarlo, con amor, al vuelo.

DIBUJO CON MATHIAS ÉNARD EN EL FONDO. Recordaré unas palabras que me dijo Mathias Énard en Formentor cuando nos conocimos hace años y hablábamos de la importancia de leer en una sociedad cada vez más analfabestia: «Leer te da el tiempo para pensar que no te da otra actividad de ocio. La información que absorbes como lector de un libro, de una novela, de un ensayo, y el ritmo con que la absorbes te genera un pensamiento, una opinión, que de otra forma no tendrías. Al leer te posicionas políticamente delante de lo que lees, porque los textos te hacen preguntas».

Acabo de leer en catalán su libro Desertar (Empúries; en castellano, Random House), en una magnífica traducción de Jordi Martín Lloret en la que, con sus frases donde hay una rumiación que queda detrás de los labios, trenza dos historias que fundamentan una novela en la que el furor de la guerra por un lado y la figura de un científico de verdad por otro sirven para mostrarnos conflictos clásicos que forman la atmósfera de la Europa actual. No se trata de que la sutileza, la inteligencia, el significado, la memoria, la imagen o el sonido acaben prevaleciendo sobre el resto, sino al contrario, que todas estas cosas de repente se unan, en un solo golpe de luz, exacto, necesario, y se pongan completamente en fase y en frase.

Puedo dar testimonio de que es difícil relatar la barbarie. Pero Énard se arriesga con la historia que cuenta las penurias de un soldado agotado, dentro de un paisaje mediterráneo, que huye, desierta, de la saña de la guerra ignota, y que, cuando intenta cruzar una frontera, se topa con una chica acompañada de un asno que también intenta escapar de los bárbaros. El estilo indirecto libre de los monólogos del soldado es todo un manifiesto de la renuncia a la violencia y la guerra de un humano sensible que huye del combate.

Y al mismo tiempo el 11 de septiembre de 2001 a bordo de un paquebote en el río Havel, entre Potsdam y Berlín, el mismo día del atentado contra las torres del World Trade Center, se celebran unas jornadas para hacer un homenaje al matemático y antifascista de la RDA Paul Heudeber, que, pese a ser un superviviente, se mantuvo fiel a la utopía comunista hasta su muerte, en los 90. Con la guerra de Ucrania de fondo, la hija de Heudeber, Irina, historiadora de las matemáticas, recuerda ese día la vida de su padre (que quedó en la Alemania Oriental hasta su muerte) y de su madre, Maja Scharnhorst (que atravesó el muro y pasó a la Alemania Occidental para apoyar a Willy Brandt). Las delicadas y exquisitas cartas entre el matemático y su mujer nos dan también un panorama de una historia íntima en la gran historia.

La energía que brota en el cruce de estas dos historias es electrizante, compleja e hipnótica. Los frágiles límites entre la civilización y la barbarie crean un relato que nos habla con una voz fluida, sublime, magnética, crítica, funcional y poética de la guerra y la supervivencia, de las utopías y decepciones, el compromiso y la traición, la fidelidad y la lucidez, el difícil amor entre los humanos. La prosa creativa de Énard tiene toda una serie de variaciones que van desde la voz de un cronista erudito que conoce bien Oriente y Occidente, y un lirismo hondo de poeta, hasta un versículo que recuerda los ritmos de las canciones de gesta.

Uno de los alegatos más fuertes y mejor escritos a favor de la paz en la línea de los Caminos de gloria de Stanley Kubrick y Nada nuevo en el frente del oeste de Erich Maria Remarque. Desertar es, con el placer que da la buena literatura incluso cuando nos cuenta los horrores de una guerra, un manifiesto de letra antibelicista y para la paz hecho por un escritor testimonio vivo de nuestro tiempo convulso y carnicero.