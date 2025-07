Barcelona, una ciudad bilingüe en la FIL

Unos 40 años atrás, Barcelona intentó convertirse en la única ciudad emblema de la edición en castellano. Cuestiones más cercanas a la política que a la literatura lo hicieron inviable. En Barcelona estaban, y siguen estando aunque de una forma más diseminada, los dos grupos más importantes entonces: Planeta y Plaza & Janés. Junto a ellos, Anagrama, Tusquets y Lumen, por citar tres, lideraban el sentido intelectual y culto. En Madrid, Anaya o Alfaguara tenían un prestigio incipiente, pero era Barcelona, ciudad impresora desde los tiempos de Miguel de Cervantes, la que tenía unas ansias extremas de sobresalir.

LIBER intentó liderar los criterios del sector, pero no se pusieron de acuerdo. Llegó a acercar sus fechas a las de la Feria de Fráncfort con la idea de atraer a las editoriales latinoamericanas, aunque tampoco funcionó. En este momento, no es discutible. La Feria de Guadalajara (FIL), en México, es la más importante del mundo en lengua castellana, y no hay más. Diría que hasta es sano que así sea para equilibrar lo que se deba equilibrar. No nos pondríamos de acuerdo en eso.

Hace unos días, Barcelona -este año es la ciudad invitada en la FIL- presentó el listado de escritores que viajarán a Guadalajara a representar la literatura de la ciudad. La lista es potente y están casi todos. El momento político también es idóneo para que las tonterías de otras ocasiones queden disueltas. La ciudad tiene dos lenguas que cohabitan literaria y editorialmente con una normalidad pasmosa. Y siempre ha sido así, aunque algunos se empeñaran en desdibujarlo.

Así que, desde la importancia de Eduardo Mendoza como estandarte de la ciudad hasta las flores de Mercè Rodoreda que dibujan el cartel inspirado en su cuento Felicitat, pasando por el poeta más internacional y bilingüe, Joan Manuel Serrat, Guadalajara espera al elenco barcelonés con expectación. El nivel está alto. Abstenerse torpes profesionales.