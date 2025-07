Aloma Rodríguez, la diversión como motor literario

Una protagonista cuya vocación es escribir discursos de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Un ensayo sobre qué le pasa a alguien que solo lee novedades editoriales. La transcripción de una conversación que escuchó en un parque. Son ideas sueltas para posibles novelas que Aloma Rodríguez (Zaragoza, 1983) apuntó en un documento que siempre tiene abierto, sin límite de extensión. Lo llamaba libro impublicable, pero ahora parte de esa colección de esbozos llega a las librerías reunida en el volumen Una inesperada ilusión, el séptimo de su carrera.

La autora tuvo esa suerte de estar en el lugar y el momento adecuado con la que, a veces, la vida premia a las personas. Fernando Sanmartín, escritor y director de la colección La gruta de las palabras de Prensas de la Universidad de Zaragoza, acudió a una presentación literaria donde Rodríguez leía acompañada a la guitarra eléctrica por Javier Aquilué. «Me preguntó si escribía poesía. No me creyó cuando le dije que no –rememora– pero pensé que si mi libro impublicable tenía cabida en algún sello, era en uno de poesía».

La primera referencia de su bibliografía es París tres (Xórdica, 2007), y la penúltima, Puro glamour (La Navaja Suiza, 2023). Quien no conozca a la autora en persona puede hacerse una idea de cómo es a través de su escritura. Si bien no practica la autobiografía estricta, sí utiliza su cotidianidad como palanca creativa. Incluso en su último libro –que no tiene protagonistas, principio, durante, ni final– se pueden reconocer los temas que le interesan, que es otra manera de descubrir la personalidad de alguien.

Algunos de esos apuntes ya han aparecido en otros trabajos largos, como el de la abuela cuyo nieto piensa que tiene superpoderes. «Al corregirlo me di cuenta de que sin esos ensayos que iba haciendo medio en secreto tal vez no me habría atrevido a escribir algunos cuentos, a jugar con las perspectivas y las formas», sostiene.

A lo largo de su vida profesional, Rodríguez ha sido camarera en uno de los bares de referencia de la cultura pop española, jefa de sección en un periódico, profesora de escritura, bloguera, columnista y autora de newsletters, entre otras cosas. Ella le quita importancia a tanta actividad: «Dicho así parece que trabaje demasiado, pero diría que soy bastante perezosa. Ya no doy talleres, si sirve de descargo». Pero, sobre todo, lee mucho. Tanto novedades editoriales obligadas como otros títulos que escoge por mero gozo aunque, finalmente, también acaban reflejados en sus escritos. Como casi todo lo que sucede en su vida, porque es una experta en convertir en literatura cualquier cosa que le apetezca.

En la actualidad, entre otros quehaceres, escribe una serie en la revista Letras Libres que se llama Bastante paraíso –título que le regaló Mariano Gistaín, a quien define como «genio absoluto»–, un trasunto de diario ficcionado. «No tengo ningún afán de protagonismo ni de ocupar espacios, es solo que me divierto haciendo esas otras cosas, que a veces son chorradas y en otras hay más voluntad artística –perdón–, pero la motivación siempre es la misma: me lo paso bien», concluye. Es difícil encontrar una razón mejor para emprender cualquier tipo de acción.