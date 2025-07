Fernando Peña, coordinador de la editorial Dieciséis: "Nosotros no vamos a cambiar nada, pero sí seguir dando voz a quienes aportan algo"

Un 8 de agosto, hace ocho años, Fernando Peña y su socio y amigo Alejandro Marín se decidieron a montar una editorial. Estudiante de Ingeniería, uno, arquitecto, el otro, detectaron que «había gente escribiendo grandes cosas que debían ser publicadas pero que no tenían espacio».

Cansados de los libros de tiktokers y de ver cómo el mundo editorial se llenaba de títulos que solo monetizaban el espectáculo o la fama, buscaron a escritores noveles entre los ganadores de premios literarios, aquellos por los que les pareció que merecía la pena luchar, hacerles un hueco en el mercado.

Sus primeros autores fueron Juncal Baeza y Mario Blázquez. «La verdad es que no podemos estar más contentos, no han podido definir mejor nuestra carrera, nuestra proyección», cuenta Peña recordando esos primeros tiempos. Y añade: «Éramos totalmente inconscientes, no teníamos ni idea de lo difícil que era todo».

Viviendo en Sevilla, coincidieron con Cristina García, que poco a poco fue cogiendo más responsabilidades hasta entrar a formar parte de la editorial. «Ella leía muchísimo, Alejando también escribía y yo… yo sabía mucho de empresariales, de cómo montar una empresa, de toda la parte menos artística o romántica», explica, consciente de la importancia de saber hacer todo eso porque, «al final, la editorial no deja de ser una empresa».

Con mucho trabajo, el catálogo ha ido creciendo en estos años, dándoles voz a jóvenes autores y autoras, visibilizando una corriente de literatura intimista que se hacía cada vez más fuerte. Haciendo un repaso, define su línea como «mucho de expresar situaciones, de lo que les pasa en la vida, de volver al pueblo o de sus orígenes, es un tema que está marcando a estas generaciones».

Aunque piense que la guerra de los grandes grupos sea inabarcable, sigue confiando en su proyecto, y en sus lectores: «Nosotros no vamos a cambiar nada, pero podemos cuidar nuestra parcelita, intentar que nos conozcan más y seguir dándole voz a quienes aportan algo a la literatura».