'Los pasos perdidos', de Alfonso Paso: legado humanístico, literario e histórico

Almudena Paso -su hija- y Juan Vicente Oltra han rescatado en la antología Los pasos perdidos 60 artículos periodísticos de Alfonso Paso (Madrid, 1926-1978), escritos a lo largo de tres décadas en diversos medios informativos y revistas de diverso carácter, que ofrecen una visión privativa de los afectos íntimos e intereses vitales del escritor, unida a su significación como autor teatral y una sólida formación que trasluce en cada uno de los textos que el propio autor fue escogiendo como fértil sucesor de Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique y Antonio Machado, ya que Los pasos perdidos, de clara ascendencia clásica, nos inducen a reflexionar sobre el viaje vital del homo viator, ese camino que los seres humanos recorremos desde el nacimiento a la muerte, la procelosa peregrinatio vitae que nos lleva a afrontar los peligros a través de un sendero incognoscible.

Este sentir filosófico de la existencia adquiere asimismo un carácter bíblico porque nos remite a los pasos olvidados de la humanidad, el extravío del camino que nos conduce a la redención y, en el más pesaroso extremo, la imposibilidad de regresar al «paraíso perdido» del poeta británico John Milton, cuya estela pervive.

En Los pasos perdidos se rememora la novela de Alejo Carpentier, donde el escritor cubano nos enfrenta a ese viaje simbólico que manifiesta lúcidamente la contradicción entre la vida moderna y el retorno a lo esencial. El bagaje humanístico, literario e histórico, que Paso lega en sus artículos, nos descubre a un hombre consciente de la realidad de su tiempo. Obviando todo sesgo de sentimiento oscuro por el que Alfonso Paso se asocia a una concreta facción política, lo verdaderamente relevante es la contribución de Paso al teatro y la cultura española, una realidad irrefutable.

Un autor comprometido

Su conocimiento de la sicología humana, plasmado de manera elocuente en sus obras teatrales, mostraba a un hombre inteligente que denunciaba la doble moral de una época de manera irónica, con un adulzado sentido del humor, nunca áspero y siempre comprometido con los problemas sociales del statu quo que le tocó lidiar.

Pocos como él para analizar el panorama sociológico de un momento de nuestra historia, visto con serena autoridad y agridulce humor ético, severo y elegante. Un humor reflexivo y cálido donde se revela su preocupación por las realidades menos gratas, su cercana sensibilidad y su talento incuestionable para abordar cuestiones complejas con un enfoque siempre accesible.

Paso, figura capital para el teatro del siglo XX, queda también para la historia del periodismo como un observador comprometido, versátil y sensible; una brújula íntima en la España del desconcierto, como José García-Viñó afirmaba, y un intelectual que, ajeno a maniqueísmos y dotado de una sensibilidad que no encajaba del todo con su época, supo transmitirnos cómo afrontar sin resentimiento ni desencanto las contradicciones internas, no siempre racionales, de los seres humanos.