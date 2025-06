El eterno retorno de la amistad a las librerías

Podría haber sido un gusto musical en común o el fervor por el mismo equipo de fútbol, pero lo que impulsó la amistad entre el escritor Jacobo Bergareche y el neurocientífico Mariano Sigman fue el mus. Descubrieron esa afición compartida en un vermut vecinal que organizó la cuñada del primero para conocer, por fin, a ese científico bonaerense que había llegado con su familia al barrio madrileño de Chamartín hacía meses.

El chismorreo –ese rasgo tan propio de la sociedad española– acerca del encierro de ese señor se había intensificado hasta tal punto que se hizo necesario sacarle de su hogar, según los criterios de esa gente que no le conocía de nada. El pobre hombre asistió a la cita con ganas de irse desde el primer minuto hasta que el escritor le habló de ese juego de cartas tan popular. Y se produjo la magia.

Poco a poco, la relación entre Bergareche y Sigman se hizo más estrecha. Un año después de conocerse ya participaban juntos en campeonatos de mus, salían a montar en bicicleta, y organizaban comidas con sobremesas eternas, una costumbre tan de aquí como el cotilleo. Además, ambos trabajaban en proyectos de escritura: el acogedor en su primera novela y el acogido en un ensayo.

Los dos libros tuvieron el éxito suficiente como para animar a los autores a continuar su relación con las palabras y Mariano le propuso a Jacobo escribir a cuatro manos. Y qué mejor idea que la de investigar sobre el vínculo que les une. Así nació Amistad. Un ensayo compartido, publicado por Debate y Libros del Asteroide en comunión el pasado mes de marzo.

Preguntas atemporales

La intención de los autores era responder a las preguntas que el ser humano se ha formulado desde tiempos inmemoriales –el Poema de Gilgamesh, la obra más antigua de la literatura, ya aborda la cuestión– acerca de la naturaleza de esta relación. Cómo nace, por qué unas personas encajan y otras no, si se puede dar a distancia, qué pasa cuando se acaba, cómo influye la cultura en ella. Pero no encontraban escritos que les convencieran, así que resolvieron que lo mejor era hacer una investigación de primera mano para la cual convocaron a 75 personas, de procedencia, edad y ambientes totalmente diferentes, para hablar sobre la amistad.

Una escritora, un banquero jubilado, una diputada del PP, un cantautor o una directora de una residencia de ancianos fueron algunos de los que pasaron por la nave industrial donde el dúo había montado un espacio con cocina (las reuniones alrededor de una mesa con comida y bebida suelen dar pie a la soltura en la palabra) para hacer las entrevistas que nutrieron las 200 páginas del libro.

Desatado interés

El suyo es solo uno de los muchos títulos acerca de la amistad que han llegado a las mesas de novedades de las librerías estos últimos meses. Por ejemplo, en La pasión por los extraños. Una filosofía de la amistad, la filósofa y ensayista Marina Garcés también se sumerge en las aguas borrosas de esta relación en busca de una respuesta a una cuestión concreta: ¿por qué se hacen amistades y para qué?

El trabajo de Marina Garcés parte de la confirmación de que no hay palabras suficientes para describir la amistad ni documentos oficiales que la acrediten

Su trabajo parte de la confirmación de que no hay palabras suficientes para describir la amistad ni documentos oficiales que la acrediten. Existe el concepto de viudedad para definir la pérdida de la pareja y un certificado que prueba el matrimonio, por ejemplo, pero la ruptura de dos amigos no tiene un sustantivo y el vínculo no se registra en el juzgado. «Es muy fácil y muy difícil hablar de la amistad. Es muy fácil y muy difícil saber quiénes son nuestros amigos. Es muy fácil y muy difícil perderlos. Es muy fácil y muy difícil reencontrarlos», adelanta en el prólogo.

Aunque sea un sentimiento universal, es complicado explicarlo. Pese al exhaustivo trabajo realizado junto a su compañero, Bergareche no se atreve a dar una definición de la amistad, pero considera que la ofrecida por la Real Academia Española (RAE) –«Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato»– es insuficiente. «Ni es desinteresada, porque siempre hay interés al menos de no estar solo, de estar alegre o de cualquier cosa, hay miles de intereses que atraviesan la amistad –dice–, ni se fortalece con el trato porque sí hay amistades que necesitan durar, pero hay otras que duran diez horas durante un vuelo de Madrid a Nueva York». Sí tiene clara la naturaleza de su nexo con Sigman: «Nos hicimos amigos como lo hacen los niños pequeños, porque son vecinos. Viven en el portal de al lado. Mariano y yo nos mudamos a la misma calle en el mismo año y nos hicimos amigos por eso».

Garcés constata en su escrito la tendencia visible en las listas de novedades de la industria cultural: «Vemos cómo las novelas, las series, las obras de teatro, las redes sociales y las anécdotas cotidianas se llenan, hoy, de historias de amigos y de amigas». Es el caso de Gema del Castillo, que acaba de debutar en la narrativa con Algún día nos reiremos de esto, una historia protagonizada por cuatro jóvenes que comparten piso, precariedad e inseguridades propias de los primeros años de la vida adulta en el mundo occidental.

Con el espíritu de ficciones audiovisuales como la serie Girls de Lena Dunham, la escritora ha partido de su experiencia personal para desarrollar su libro. «Cuando escribo desde una perspectiva teórica, acabo racionalizando demasiado el texto –sostiene–, retrato lo mío, lo cercano, de la forma más genuina que puedo tirando de memoria».

El libro de Raquel Congosto indaga en esa experiencia que hasta hace poco tiempo no tenía reconocimiento: el duelo por una amistad terminada

Mientras que su novela explora amistades que se construyen, la también novel Raquel Congosto se ha ido al lado contrario en Amiga mía. Su libro indaga en esa experiencia que hasta hace relativamente poco tiempo no tenía reconocimiento: el duelo por una amistad terminada.

En un juego de cambio de narrador, la autora repasa todo el arco de la relación de Celia y Marina desde su primer encuentro hasta el broche final, tan traumático como intensa fue la amistad. «Todas las personas nos relacionamos torpemente con este tipo de rupturas. Quizá porque las amistades parecieran no estar destinadas a romperse. Lo que se rompe son estructuras con formas sólidas y la amistad pareciera estar hecha de una naturaleza fluida –reflexiona la escritora–, parafraseo a Simone Weil en la novela y escribo algo así como que la amistad es dejar ser. Flotar en esa ausencia de códigos y dejar que quien quiera nade hacia donde necesite».

Nuevas redes de afecto

¿Por qué se ha vuelto a poner la amistad en el centro de la conversación literaria? Para Del Castillo se debe a un cambio en el rango de importancia de las diferentes relaciones que se pueden dar en la sociedad: la amistad ha pasado a ocupar uno de los puestos más altos, incluso por encima de la pareja. «Si bien los temas universales son inagotables –como el amor, la amistad o la maternidad por mencionar alguno–, no ocurre lo mismo con los paradigmas. Llega un punto en el que se colapsa y el zeitgeist se transforma en otra cosa», explica.

Uno tiene que montarse su red de solidaridad y de afecto de otra manera y la amistad es lo que nos queda Jacobo Bergareche — Escritor

Bergareche apunta, por un lado, al hartazgo de las historias de amor romántico –«es un timo», expresa– y también al cambio de las estructuras familiares. «Con un índice de natalidad tan bajo, en España vamos a un país de hijos únicos que son, a su vez, ya hijos de hijos únicos. No va a haber ni cuñados, ni hermanos, ni tíos, ni primos y se extingue la familia», aventura, y señala que «uno tiene que montarse su red de solidaridad y de afecto de otra manera y la amistad es lo que nos queda».

A su vez, Congosto considera que faltan relatos de la amistad desde un prisma sociológico. Ella puso la trama de su novela en el entorno del 15M, cuando muchos y muchas pensaron que el cambio del orden establecido era posible si ponían todos sus esfuerzos en ello. «Creo que, aunque se ha reivindicado mucho la amistad como ese lugar seguro, no existen apenas ejemplos de personas que decidan vivir con amigos o amigas como acto político», manifiesta.

Aún a día de hoy, compartir piso o cotidianidad con amistades se considera como una etapa de transición hasta que llega el momento de mudarse con una pareja o vivir en solitario. «Ojalá me equivoque y haya mucha gente joven tanteando estas y otras alternativas que hemos dejado en segundo plano como modelo de vida», remarca.

Sin embargo, Del Castillo prevé que este aumento tan notable del interés por el tema en el ámbito de la cultura volverá a los niveles anteriores con el tiempo por una cuestión de empacho. «Ha pasado recientemente con la autoficción. No es que no interese, no es que haya pasado de moda: es que el embudo no da para más. Pasará con la amistad», vaticina, aunque también piensa que a ese futuro todavía le queda un trecho hasta convertirse en presente: «De momento, siento que estamos disfrutando a lo grande de estas narrativas por un motivo que va más allá de esta representación/identificación que tanto nos gusta: la amistad es un tema complejo y por tanto, interesante».