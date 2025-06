Gustavo Valiente, fotógrafo de la Feria del Libro de Madrid: "Un evento así para un fotógrafo es una maravilla y una pesadilla a la vez"

Gustavo Valiente es Ingeniero Forestal de formación, pero la fotografía le rondaba desde niño, cuando su padre, uno de los pocos que entonces revelaban en casa, le transmitió el gusto por ese oficio. «En mi casa siempre estaba el olor de los químicos, yo me metía en el laboratorio de mi padre y solo quería hacer lo que él», recuerda ahora.

De joven, pensó que sería solo una pasión, porque su padre tampoco vivía de ello. Ejerció de ingeniero siete años, hasta que algo encendió la chispa: se fue a Barcelona y cursó el Posgrado de Fotoperiodismo en la Autónoma. Así explica sus inicios en el mundo de la fotografía: «Empecé con trabajos pequeños y luego fui colaborando con agencias». Desde entonces, trabaja como freelance para varios medios como el Mirror, o El Español, y ha hecho de la imagen su forma de contar.

Hace tres años, por casualidad, cubrió un día en la Feria del Libro de Madrid, y descubrió lo especial del evento, «enorme, al aire libre, lleno de gente, y todo pasando a la vez, para un fotógrafo es una maravilla y una pesadilla a la vez», bromea. Al año siguiente volvió, esta vez cuatro días, ya con la idea de cómo enfocar la Feria del Libro. «Cuando estás en un sitio así, tienes que tener muy claro a dónde mirar, un poco como saber qué estas buscando pero a la vez estar atento a cualquier cosa».

Este 2025, prácticamente se ha ido a vivir al Retiro durante dos semanas. «Hacerla entera es cansado, pero es una de las cosas más bonitas que he hecho», cuenta contento. «Son muchos días, muchas emociones. Lo difícil es encontrar imágenes que lo condensen todo, que transmitan el ambiente». Gustavo no busca postales, sino fragmentos de verdad: un abrazo entre escritores tras la charla, un niño concentrado en un taller, una cola de lectores ansiosos por conseguir una firma. Camina mucho, siempre con la cámara en mano y teniendo su labor muy clara: «La Feria cambia cada día, aunque parezca igual, yo intento sacar las fotos que te recuerden lo que era venir y no solo lo que pasó».