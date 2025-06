He venido a hablar de mi libro: Marta Romagosa, autora de '28 metres'

Siempre he sido una enamorada de las cúpulas y más concretamente de las cúpulas de los edificios de Barcelona. Me imaginaba quién podía vivir allí, cómo se veía la vida desde allá arriba, cuál era el ruido que se recibía de lo que pasaba tantos metros abajo.

La pandemia agudizó mi mirada sobre esas maravillas arquitectónicas en lo alto de inmuebles con tanta historia. El contraste entre el vacío de la calle y la vida de quienes podían ver la ciudad desde aquella terraza me inspiró esta novela, una historia de contrastes, de contradicciones... ¿de qué otra forma podíamos sobrevivir?

28 metres es la historia de dos mujeres, dos miradas femeninas que el destino sitúa en caminos diferentes, muy alejados uno del otro... o quizá no tanto. También es la historia de quienes lo tienen todo pero aun así nunca acaban de conseguir lo que más desean, y de los que luchan siempre por poder llegar a tener lo que la vida les ha privado.

Para escribir la novela no me conformé con observar la cúpula desde la calle. Probé suerte y quise subir a ese trono y tomar nota de todo lo que sentía en ese escenario. Yo también luché por conseguir lo que quería y una mañana fría de enero del 2022 decidí entregar una carta al portero de una finca de la plaza de Francesc Macià con Pau Casals, en Barcelona, donde mis ojos se detienen desde que trabajo en Catalunya Ràdio y paso cada día por delante. Le pedí a ese hombre entrañable que la hiciera llegar al propietario del ático. Me miró con cara de pensar «otro pesado que quiere ver la cúpula» (ya le habría ocurrido alguna vez) pero hizo lo que le había pedido.

En esta carta le explicaba al propietario del ático que quería escribir una novela que empezara allá arriba y que para hacerlo necesitaba tomar notas una tarde durante un rato largo: quería observar, oír, oler, ver cómo cambiaba la luz, cómo se movían las nubes, cómo se intensificaba el tráfico según la hora que terminan las escuelas...

Una semana después recibí una de las llamadas que más ilusión me ha hecho. «Hola, soy Jaume, vivo en el piso donde está la cúpula. Estaremos encantados de que vengas. ¿Cuándo te va bien?». Y el corazón me estalló.

Jaume ha tenido una generosidad extrema. Me ha abierto la puerta de su casa y me ha dejado soñar bajo la cúpula de su terraza, como le ocurre a una de las protagonistas de la novela. Así nace 28 metres, quizá el libro más oscuro que he escrito hasta ahora, como me dijo la periodista cultural de Catalunya Ràdio (y buena amiga) Montse Camps. Pero es que también nos ha tocado vivir una época de miedo y soledad en la que cada uno de nosotros ha tenido que buscar su propia luz. Yo la he encontrado contando dos historias de lucha y contradicciones, llenas de vida, de muerte, de luto, de sueños, de sorpresas, de verdad y de ficción, mucha ficción porque nada en 28 metres es real (bueno, algo quizá sí) pero todo sale de muchas verdades.

Que he subido a una de las cúpulas de la plaza de Francesc Macià es del todo real. Ahora bien, que el portero de la finca a quien le di la carta se llamaba Manuel y el conserje que sale en mi novela también... es pura coincidencia.