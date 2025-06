Judy Kaufmann, ilustradora: "Ni Walter Benjamin ni la radio han quedado obsoletos"

Cuando Judy Kaufmann (Santiago de Chile, 1980) se estableció en Barcelona, en 2004, llevaba en su mochila la memoria del abuelo, judío alemán intelectual de los años 30. «Me instalé en Barcelona con pasaporte alemán. En Chile no había estudios de ilustración y en Barcelona, además de la buena vida, la ilustración y el diseño vivían un auge increíble».

Y con una reconocida carrera creando para editoriales como L’Agrume, Thames & Hudson y Le Pommier, marcas como Rapha y Levi’s, la Universitat de Barcelona, publicaciones internacionales y una larga lista de clientes, además de sus pines de libros, escritores, cantantes y artistas, al fin le llegó el momento de hurgar en la memoria.

De la mochila salieron los textos que Walter Benjamin escribió para la radio entre 1927 y 1933, un centenar de guiones dirigidos a los jóvenes que él mismo locutó. «Yo había leído algunos hará unos 10 años y, como me sucede siempre con lo relacionado con Berlín, me afectó emocionalmente. Imaginé a mi abuelo como Benjamin, él es mi abuelo escritor, es el judío intelectual que fue mi abuelo. Esa emoción hizo que viera los textos de forma muy visual, y me impulsó a ilustrarlos».

Con el título de Radio Benjamin, 13 de aquellos textos han aparecido en un espléndido libro ilustrado que se presenta el 11 de junio en la librería La Central del Raval. «Pensé en cómo ilustrar Benjamin. Es un autor fragmentario, el Libro de los pasajes es un ejemplo, y así encontré el estilo narrativo del dibujo. Las ilustraciones son fragmentos simbólicos de los relatos que se interrelacionan. He procurado que los lectores puedan oír la vieja radio en el dibujo, con sus ruidos e interferencias».

En 2027 los textos cumplen 100 años, y a Kaufmann le gustaría que alguna emisora los radiara: «Reflejan el amor que tenía por la tecnología. Ni Benjamin ni la radio han quedado obsoletos. En cierta manera sus textos repiensan las tecnologías y son tan actuales como hace un siglo». El libro salió poco antes del apagón, cuando las radios de pilas emergieron de las catacumbas. Ni el mejor marketing editorial.