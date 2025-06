Un gato a ritmo de jazz

Varias viñetas de 'Blacksad'. / EPE

El 10 de noviembre del año 2000, el sello Dargaud publicó por primera vez en Francia Un lugar entre las sombras, el álbum que inauguraba la serie Blacksad creada por los españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. La historia del gato negro detective inspirado por los personajes de Raymond Chandler o Dashiell Hammet fue un éxito inmediato. Publicado por Norma Editorial en nuestro país, ganó el premio al mejor álbum del salón del comic de Barcelona en 2001 y desde entonces Blacksad ha tenido siete vidas.

Hasta la fecha sus autores han publicado siete volúmenes con las intrigas y dilemas de John Blacksad, ganaron el premio nacional de cómic en 2014, recibieron galardones en la meca europea del comic como es el festival de Angulema en Francia o en la de Estados Unidos: el volumen número 5, Amarillo, ganó allí en 2015 el Eisner al mejor álbum internacional. Para celebrar los veinticinco años de la publicación del primer volumen, Norma Editorial acaba de lanzar una edición limitada de aquel comienzo con una nueva portada, algún matiz en el dibujo, entrevistas con los autores y bocetos en acuarela del excepcional Guarnido.

Con Blacksad sus creadores consiguieron darle una vuelta de tuerca al género negro al convertir a los protagonistas en personajes zoomórficos: el gato con gabardina pero tremendamente humano, el pastor alemán y comisario de policía Smirnov, el oso polar racista, el gorila guardaespaldas o la bella gata escritora Alma Mayer.

Hicieron historia en el género y en cómic con este casting de animales que se movían fundamentalmente en el Nueva York de los años 50, una época que les ha permitido hablar a lo largo de los álbumes de racismo, guerra nuclear, corrupción, pero también de la bulliciosa cultura de aquellos años con especial atención a la música en El infierno, el silencio, una entrega que sucede en Nueva Orleans, a donde Blacksad tiene ir en busca de a un desaparecido pianista de jazz enganchado a la droga.

En este volumen no faltan el Devils's gonna git you en la voz de Bessie Smith o el famoso Summertime de la ópera Porgy and Bess. La banda sonora de la saga es exquisita -sabemos que Diaz Canales es una gran melómano como demostró en Judee Sill- y la escuchamos en las letras de los bocadillos, como cuando en un Un lugar entre las sombras, Blacksad entra en un bar de mala muerte y un viejo primate entona a la guitarra el Cemetery Blues que popularizó Bessie Smith.

En Artic-Nation Guarnido y Diaz canales hablan de racismo, así que no puede faltar el Strange Fruit en el que Billie Holiday cantaba a los hombres y mujeres negros que colgaban ahorcados de los árboles como una fruta extraña. En Amarillo, el gato sale de la ciudad y recorre el país a lomos de un extraordinario Cadillac, una suerte de road movie al ritmo del pegadizo Hit that jive Jack que entonó Nat King Cole, una invitación a dejarse llevar por el baile, por la vida, por el viaje o por el amor, aunque este asunto tiene su propia canción: Old black magic; la hemos escuchado en voces como la de Frank Sinatra pero este canto al embrujo del enamoramiento Blacksad y Alma lo escuchan en su primera noche juntos en un vinilo de Ella Fitgerald que vemos girar en una viñeta en tonos sepia mientras ellos se abrazan e intentan dilucidar qué es más misterioso, un asesinato o el amor.