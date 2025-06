La Feria del Libro a Ifema es "no computable"

Multitud de lectores pasean por la Feria del Libro de Madrid, en el paseo de Fernán Núñez, en el parque del Retiro. / Gustavo Valiente

El calor no puede ir en contra de la literatura, ni a favor de trasladar la Feria del Libro de Madrid del Retiro a Ifema. Y eso es lo que parece o está en los corrillos literarios, que pueden ser muy egocéntricos y sibilinos, pero también sinceros. La pasada semana, durante la primera tarde de la feria, las casetas fueron obligadas a cerrar por una alerta de la Aemet. La ciudad se encontraba ante una ola de calor y el parque, en concreto, tenía una amenaza naranja, que para algunos significaba roja ante el riesgo de repentinos vientos y tormentas de estío.

Que el verano no haya llegado no es excusa. Eso es cierto. Las estaciones han saltado por los aires y el calor se adelanta y el invierno se atrasa sin problemas. Pero ese no es el debate. La cuestión es que cientos de escritores y editores de la capital o que se trasladaron a Madrid para tener contacto con sus lectores tuvieron que quedarse con las ganas de firmar y el bolígrafo cargado de tinta. Además, no acabó de entenderse que las casetas estuvieran cerradas y el parque abierto, pudiéndose pasear sin problemas.

Solo pensar que la feria literaria del Retiro pudiera trasladarse al impersonal espacio de Ifema en las afueras produce la aparición instantánea de unos sarpullidos escamosos y el rechazo frontal y mental a una ocupación que estaría completamente desviada de la personalidad genuina de observar a escritores, editores o libreros juntos en un mismo espacio. La expresión que mejor lo resume sería: no computable. La frase mezcla presente y futuro con una solidez pasmosa.

La Feria del Libro en el Retiro es un evento ciudadano y no de trabajo. Aunque todo el sector editorial sea, por supuesto, serio y profesional, es un espacio que se inspira en la emoción, y eso en el recinto de Ifema desaparecería de inmediato.