Carlos Barral, la risa y la mirada

Carlos Barral, fotografiado en su juventud. / EPE

Carlos Barral subió las escaleras de Cinq d'Ors, la hermosa librería de Barcelona, marcando el paso de todos nosotros. La risa, el paso, su mirada, todo lo que iba haciendo en ese momento, 1972, formaba parte de su gesto, de la manera de ser del que entonces seguía siendo el gran editor español, el más esperado, el de la risa más peculiar, el que llevaba consigo un bagaje cultural que no se paraba en ningún idioma, no le asustaban ni aquellos que desconocía.

Allí, en Cinq D'Ors, estaban Manuel Vázquez Montalbán, Juan Marsé, amigos suyos de Barcelona, personas que venían atraídas por él, por sus conocimientos y por sus risas, que eran como espejos del niño que ya no era. En un momento determinado de esa espera a la que sometió a sus contertulios Carlos hizo mutis, se marchó, dejó de estar para todos y seguramente también se escapó de sí mismo. Luego volvería, como si viniera de un secreto.

Era la primera vez en mi vida que veía a Carlos Barral, y luego le vi muchas veces, hasta el final de sus días lo vi, en su casa, en las calles de Madrid, en Tenerife. En todas partes, siempre, me pareció lo contrario a lo que iba siendo, desde el resplandor al final de sus días, que fueron duros y también inesperados, porque concurrieron con la muerte… Me pareció siempre, pues, un ser humano muy diferente al que fue dibujado por la intrépida manera de calificar que suele tener el que habla más que mira.

Aquella vez en la librería él había entrado con un libro en la mano, el que iba a presentar; daba la impresión de que se lo sabía de memoria, o al menos no parecía que decir algo de lo que decía la obra de un principiante le fuera tarea difícil. Cuando se despojó de la chaqueta y miró alrededor (nunca me olvido de que allí estaba Sempronio, que era entonces el último cronista de Barcelona) Carlos Barral hizo gala de su conocimiento de aquel libro del principiante y toreó la faena como si hubiera estado pendiente de esas páginas muchas madrugadas antes.

Recuerdo ese hecho, ese momento, con admiración, asombrado de la prosa con la que él fue diciendo lo que dijo, pero sobre todo de cómo iba mirando a los circundantes, como si una palabra tras otra tuviera en cada uno de los tertulianos su propio destinatario. Después lo vi y lo escuché, en otras actividades también relacionadas con los libros, lo vi en saraos de Madrid, me enseñó en Tenerife cómo combinar el whisky y el daiquiri, lo escuché hablar (e incluso cantar) en alemán, y poco a poco me fui acostumbrando al ronquido de su voz, que parecía un grito de los barrancos perdidos de mi pueblo o de Cataluña.

Grandes literaturas

Muchos años después, cuando ya se le acabó su trabajo de senador por Tarragona en las Cortes de Madrid, el director de El País de entonces, Joaquín Estefanía, me pidió que fuera a ver Carlos a Barcelona, para ofrecerle un trabajo que le encantó escuchar al que había sido todo y más en el mundo editorial de Europa.

Él iba a hacer ese trabajo, me dijo, claro que sí. Se trataba de que pusiera en orden lo que fuera saliendo, o hubiera salido ya, de las grandes literaturas, pero no de las menudencias. Quedamos, pues, que eso estaba hecho, que lo supieran en el periódico y que gracias, “pero ahora, Juanito”, me dijo, “acompáñame a enviar mi carta de despedida del Senado al buzón de correos que está aquí al lado”.

Ya tenía menos aire en los pulmones, de modo que se sentó antes de llegar a la meta, pero desde donde estábamos los dos sentados vislumbró Barral un detalle del buzón. “Qué dirán”, me dijo, “los madrileños si supieran que aquí, en los buzones, a Madrid se le llama Provincias”. Y Carlos lanzó una carcajada que no olvido.

Luego, en seguida, escribió dos o tres reseñas, que llegaron puntuales y perfectas a la redacción del periódico. En menos de quinces días la última noticia de su vida fue que Carlos Barral había muerto, a los 61 años, en aquella casa de Barcelona, cerca del buzón en el que estuvimos menos de un mes antes.

Recuerdo que tras aquella visita cenamos; él bebió muy poco vino, se estaba cuidando, decía. Al día siguiente me encontré con Rafael Soriano, editor de Plaza & Janés. Le dije algo que Carlos me había confiado: le daba rabia no haber publicado, por prejuicios de guerra y de posguerra, los libros de Knut Hamsun. Rafael cumplió luego su promesa de hacerle ese gusto a Carlos Barral, que ya no estaba entre nosotros.