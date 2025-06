Txabi Franquesa, cómico y actor: "Cuando conozco a alguien me gusta saber qué lee"

¿Sus títulos preferidos?

Tengo memoria de pez para eso. Por ejemplo, Hombres elegantes, de Milena Busquets, recopilación de artículos que hacen pensar, entretenidos, teñidos de humor, de nostalgia en ocasiones.

¿Uno en especial?

El que habla de ese concepto de que todo pasa en un instante. Uno no se desenamora los últimos años, no se va deprimiendo con el tiempo, no, uno se da cuenta en un segundo de todo. O el concepto de hacerse mayor tampoco es progresivo. Hay un día clave y uno lo asume.

¿Un libro sobre humor?

Una cosa es un libro de humor y otra un libro sobre humor. Soy muy poco teórico, me gusta poco leer sobre la teoría del humor o cómo hay que estructurar un monólogo cómico. Me va más la piel, el envolvente. Es bueno Discurso sobre el hijo-de-puta, de Alberto Pimenta.

¿Lo describe bien?

Te das cuenta de que las quejas generacionales son las mismas, se viva donde se viva. Me siento muy reconocido en este libro lleno de ansias de justicia y reivindicación. No sé si lo definiría como humor negro. Hace una definición sobre cómo detectar a los hijos de puta, algo importante.

¿Qué hace con ellos?

Esquivarlos y agruparlos y ver cómo se individualizan en su gestión y buscan lazos con otros hijos de puta. Vas leyendo y los vas reconociendo porque están detallados y muy bien descritos. Reconoces personas y ves que estás rodeado de ellos. Incluso tú puedes serlo un poco.

¿Leía de niño?

Poco. Los cinco y Elige tu propia aventura me atraparon bastante. En casa no había una especial afición a la lectura, solo mi madre es una muy buena lectora. Cuando conozco a alguien me interesa saber qué lee, aunque no es lo primero que le pregunto, pero es importante.

¿Biografías de humoristas?

Las de Groucho Marx. Me he leído la autorizada y la no autorizada. Y la de Pepe Rubianes. Me interesa mucho su mundo, quizás porque lo he tenido más cerca.

¿Abandona la lectura si no le gusta?

No tengo problema en abandonar un libro. Antes tenía cargo de conciencia, ahora ninguno.