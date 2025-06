Bret Easton Ellis, que se define como escritor de autoficciones. / David Castro

Desde que la visibilidad de la literatura escrita por mujeres es casi comparable a la de la escrita por hombres, se han consignado, de ese tiempo a esta parte, algunas reacciones contra géneros literarios concretos. No sé si casualidad implica causalidad, pero la coincidencia es lo suficientemente enconada como para echarle un vistazo, por si puede indicarnos algo interesante.

De repente produce hartazgo la autoficción, y se asigna con obsesión a los libros escritos por mujeres tal etiqueta, aunque muchas de ellas la impugnen. Se producen conversaciones literarias absurdas en las que una persona enmienda la plana a la propia autora de un libro, como si conociese mejor que ella la intención y las herramientas usadas para escribirlo.

Nunca se acusó de plomo autoficcional a Philip Roth, ni se ha hecho con Bret Easton Ellis (incluso nombrándose a sí mismo como escritor de autoficciones), Javier Marías o John Coetzee. Son cuatro ejemplos de cuatro escritores a los que admiro lo indecible y de los que puedo citar un buen puñado de obras muy obviamente apegadas a sus vidas personales, sin que ninguna de ellas haya sido catalogada como una obra menor de su autor.

Las herramientas para escribir novelas y cuentos son: el lenguaje, las lecturas, las experiencias, la memoria, los sentidos, los aprendizajes, la observación y las fantasías. No hay otras, se escribe de lo que se sabe lo suficiente como para que sirva de cimiento sobre lo que construir algo sólido. No hay narración en el mundo que no contenga trazas de autoficción.

Está pasando también con los diarios. Desde C. S . Lewis hasta Miguel de Unamuno, pasando por André Gidé, Paul Auster, Jules Renard o Rafael Chirbes, los diarios de una personalidad cultural, política o social siempre han sido vistos como una celebración, una ventana polvorienta por la que asomarse a un lugar poco habitual del quehacer y el quevivir de alguien a quien se admira o se le sabe relevante; en este género también se ha celebrado a las mujeres, Ana Frank, Marguerite Duras, Patricia Highsmith o Susan Sontag son buenos ejemplos, pero todas ellas están muertas y parece que esa condición de posteridad ya alcanzada es requisito indispensable para que se les valore la aportación al género.

A Enrique Vila-Matas (que tiene en mí a una fiel lectora) o Andrés Trapiello no se les cuestiona la pertinencia de publicar diarios, ni se les acusa de perezosos, frívolos o emocionales por escribirlos, como si se hace con mujeres vivas y jóvenes a quienes no nombraré por respeto.

Novelas largas, que no es un género pero sí un concepto, el novelón de toda la vida. En los últimos años hemos tenido buenos ejemplos de trato desigual ante ficciones de larga duración. A las novelas de las mujeres –tengo dos en mente, una cuyo éxito fue incontestable, y otra que mereció más aprecio crítico por su excelente trabajo– siempre parecen sobrarles cien, doscientas o trescientas páginas, usar esa expresión barata es una forma de levantar la mano para señalar que no se tiene la menor idea de lo que se está diciendo, como el emperador José en Amadeus, que ante la imposibilidad de criticar con fundamento una ópera de Mozart, afirma que «le sobran algunas notas». Otra forma de ordenarnos adelgazar, supongo.

Para la contemporaneidad, las mujeres somos demasiado emocionales, nos exponemos en exceso, abusamos de la experiencia personal, somos vagas por escribir diarios o pesadísimas por pasar de las quinientas páginas. Pido, por favor, al sindicato, organización, academia o club de poseedores de la justa medida y el virtuoso uso literario que confeccione un decálogo de buenas prácticas para escritoras vivas, pues estoy en un sinvivir cada día de mi vida sabiendo lo muchísimo que aburrimos al presente con nuestras cosas de chicas.