Ir de compras: un ritual que habla de nosotros también en los libros

En su intento por contar su tiempo, Émile Zola dedicó una de sus novelas a los grandes almacenes. El paraíso de las damas nos narra la transformación de una ciudad, de unos rituales y de sus habitantes. Los grandes almacenes cambiaron los modos de comprar al mismo tiempo que permitieron a muchas jóvenes, la mayoría provenientes de provincia, como la protagonista de esta novela, entrar en el mundo del trabajo. Narrar su tiempo y su ciudad requería contar la aparición de estos nuevos locales. Lo sabía bien Zola y lo supo también, años después, Walter Benjamin, cuando dedicó algunas de sus páginas más memorables a los pasajes comerciales de París, que el filósofo convirtió en escaparate de un tiempo y de una clase social -la burguesía- en plena apoteosis.

A través de lectura de los pasajes, Benjamin intentó despertarnos del sueño o, si se prefiere, de la ilusión capitalista. Sin el componente de denuncia de Benjamin ni de Zola, Henry James en La copa dorada o Edith Wharton en novelas como La edad de la inocencia nos hablan de la distinción del gusto a través del consumo: los muebles traídos de Europa, los vestidos de las boutiques parisinas, las flores de la floristería más selecta de Nueva York… James y Wharton nos hablan de la aristocracia, así como de esa nueva riqueza sin títulos que busca distinguirse a través de las adquisiciones.

En el mundo de las compras, sin embargo, no todo son grandes almacenes: la pequeña tienda de alimentarios de El cielo y la tierra en Una tienda en Chicken Hill, de James McBride; la moderna tienda de la esquina que regenta el señor Matuschek en La perfumerie, novela de Miklós Lászlo; la librería de Helene Hanff en 84, Charing Cross Road o la pequeña tienda abierta veinticuatro horas de La asombrosa tienda de la señora Yeom, de Kim-Ho-Yeon son solo algunos ejemplos de pequeños comercios convertidos en escenarios literarios. Escenarios entre los que también encontramos, en menor medida, los supermercados, que, como han captado autoras como Annie Ernaux o Marie-Hélène Lafon, son espacios en los que no solo transcurre parte de nuestro día, sino que representan la soledad, los modos de consumo y la precariedad de nuestro tiempo.

Consumidores

“Ir de compras ha sido para muchos de nosotros una experiencia, además de cotidiana, esencial para nuestra formación como consumidores”, escribe Mercedes Cebrián en Estimada clientela, un ensayo-crónica de gran erudición que pretende ser una celebración del ritual de las compras. Advierte Cebrián en las primeras páginas que, durante la lectura del libro, es necesario “suspender por un momento los juicios de valor sobre lo nocivo de esta manía inquisitiva que practicamos” para poder así “rememorar y valorar la relevancia que la experiencia de salir de compras ha tenido y sigue teniendo en las ciudades de todo el mundo”.

Y, efectivamente, no hay una mirada inquisitiva en las páginas de Cebrián; a la autora no le interesa poner el acento en los males del exceso de consumo, en los peligros de un consumismo que desdibuja ilusoriamente la diferencia de clase a la vez que, paradójicamente, los refuerza. Sin embargo, al dirigir su mirada al ritual de las compras y a su transformación a lo largo del tiempo, Cebrián consigue captar la relevancia cultural, social e, incluso, emocional que conlleva este ritual. No necesita ser inquisitiva para conseguir mostrar los matices y los claroscuros de este rito a través del cual se expresa todo un modo de vida, se plasman las relaciones sociales, los conflictos, las aspiraciones y las frustraciones individuales y colectivas.

Distinción

“La intención de distinción aparece con el esteticismo pequeño-burgués que, al hacer sus delicias de todos los sustitutivos pobres de los objetos y prácticas elegantes, madera torneada y guijarros pintados, mimbre y rafia, artesanado y fotografía artística, se define contra la estética de las clases populares”, escribió Pierre Bourdieu en La distinción, ensayo que nos permite entender la aparición de esas primeras galerías comerciales entre las que nos encontramos la descrita por Zola en su novela.

París, sin embargo, no fue pionera; fue en Londres, recuerda Cebrián, donde por primera vez abrió sus puertas un gran almacén. Fue muy probablemente Harding, Howell & Co., en 1796. En sus departamentos se ofrecía todo “lo necesario para los caballeros y las damas adineradas de la época, principalmente para estas últimas”. A esta misma clientela apelaba el Bon Marché, el primer gran almacén de París. Se inauguró en 1838 y sigue todavía abierto, como también Harrods, inaugurado en 1835 y cuyo lema -Omnia Omnibus Ubique- fue y es toda una declaración de intenciones: Harrods quería ofrecer todas las cosas posibles para todas las personas. Por esto, Cebrián lo compara con El Corte Inglés, fundado en 1940 y que quiso ser un lugar para cualquiera, independientemente de su clase social.

“El Corte Inglés era la obra de un emigrante asturiano, un indiano hecho al trabajo infatigable, austero y seco como cualquier self-made man. Exigía a sus trabajadores una dedicación absoluta, como la suya”, cuenta Sergio del Molino en Lo que a nadie le importa. Su abuelo fue dependiente de El Corte Inglés, vio como ese primer local que quería asemejarse a Harrods se convirtió en un imperio. A través de su abuelo, Del Molino nos narra El Corte Inglés desde la mirada de uno de sus empleados; la apertura de este centro comercial trajo consigo muchos puestos de trabajo y, a diferencia de lo que pasaba en ese “paraíso para damas” inventado por Zola y en la Tea Room descrita por Luisa Carnés, los trabajadores de El Corte Inglés eran también sus clientes: “Cuando mi madre cumplió ocho años, se organizó su primera comunión (…) José Molina compró con su descuento un traje que encargó Currita en El Corte Inglés”, recuerda Del Molino.

Todo para todos

El descuento de los empleados era una estrategia, pero no la única. Las tarjetas cliente y la posibilidad de pagar a plazos fueron y son los mecanismos más habituales para desdibujar cualquier diferencia de poder adquisitivo entre los clientes y convencernos de que en los departamentos hay todo para todos. La mercancía, mostrándose abiertamente ante todos, borra los signos visibles de las desigualdades económicas y el cliente, señala Beatriz Sarlo, deambula por los pasillos sin nunca llegar a perderse, siguiendo un trayecto perfectamente marcado, aunque no es consciente de ello.

A Sarlo recurre Cebrián, que hace hincapié en la capacidad del centro comercial “de producir comunidad a su manera”, siendo “imaginariamente inclusivo por su estética y su disposición”. En el centro comercial, convertido en una ciudad en miniatura, se puede pasar el día, comprando más o menos. La entreplanta, de Nicholson Baker, es una novela sin apenas trama que transcurre en una especie de mall (centro comercial norteamericano) descrito por Baker a partir de sus recuerdos en el Midtown Plaza de Rochester. El protagonista es un empleado que, tras la comida, sube las escaleras mecánicas para regresar a su puesto de trabajo. La novela se compone de las reflexiones del personaje a lo largo de este breve trayecto. Su día transcurre en este edificio, no hay aparentemente nada más fuera de ahí.

Esta ausencia de un “afuera” subraya la idea de que en el mall está todo lo que necesitas, incluso aquello que deseas, aunque no puedas comprarlo. El simple hecho de estar ahí te hace sentir la posibilidad de adquirirlo. La idea de una posibilidad que, sin embargo, nunca se hace posible nos revela la idea de ilusión de los centros comerciales que quieren ser para todos, pero no lo son. “Con mi chándal y mis tacones, arreglà pero informal, /arregla pero informal, con mi chándal y mis tacones, /arreglà pero informal, /domingo por la mañana y él me saca a pasear, /y él me saca a pasear”, dicen las primeras estrofas de Sevillanas de los bloques, de Martirio, canción que rescata Cebrián, recordando que el videoclip tenía como escenario “viviendas de ladrillos de clase media-baja”. Porque al híper, ese lugar donde es posible encontrar casi de todo y donde los precios suelen ser más bajos, no acude el cliente de las boutiques de la calle Serrano de Madrid o de las lujosas tiendas de la Galería San Federico de Turín.

Los supermercados

“Cuánto tiempo necesitaba una realidad para acceder a la dignidad literaria”, se pregunta Annie Ernaux en Mira las luces, amor mío. Hay ironía en las palabras de la premio Nobel, que, recuerda Cebrián, unas líneas después señala que “no se imagina a Alain Robbe-Grillet, Nathalie Serraute o Françoise Sagan haciendo compras en un supermercado y después contando la experiencia en sus libros”. Narrar las compras en el supermercado, apunta Cebrián, era “demasiado poco Prix Gouncourt” y seguramente tiene razón. El supermercado no tiene el glamur de las elegantes galerías de las novelas del XIX, pero tampoco de las pijas tiendas de la narrativa -y de las series de televisión- más comercial de nuestro tiempo.

La ausencia del supermercado en la literatura se explica en términos de clase social, pero también de género; se pregunta, de hecho, Sara Mesa, en su conversación con Álvaro Colomer en Aprende a escribir, cuándo hacen la comida los escritores que dicen escribir todo el día. “Porque preparar la comida no sólo es encender los fogones, sino también ir al mercado, recorrer los puestos, regresar a casa con la bolsa llena…”. Quien sí interrumpe la escritura para ir al supermercado es Ernaux, “después de haber trabajado provechosamente desde por la mañana en el libro que estoy escribiendo. Como para llenar el vacío que supone en un caso así el resto del día”.

El vacío que comenta Ernaux define también a los personajes de Nuestras vidas, de Marie-Hélène Lafon. El escenario de esta novela es el Franprix de la calle Rendez-Vous (París); quien narra es Jeanne, que observa cómo cada viernes por la mañana un hombre entra a comprar y se empecina en pagar en la caja de Gordana, que ese día tiene turno. Lafon nos habla de la soledad, de una soledad que, paradójicamente, se hace más patente en ese lugar de encuentro que es el Franprix. Espacio cotidiano, el supermercado es un punto de encuentro, pero también un lugar donde apenas hay interrelación. Uno recorre los pasillos, coge los productos y los pone en el carro sin necesidad de hablar con nadie.

En la insistencia de aquel hombre de acudir siempre a la caja de Morgana percibimos un intento de vencer el vacío, de combatir la soledad. Porque ir de compras siempre ha tenido algo de compensación. Como señala Cebrián, Madame Bovary escapaba del tedio yendo de compras a París. Y las damas de Zola se engañaba creyendo encontrar la libertad en los departamentos de ese paraíso que tenía, al mismo tiempo, mucho de cárcel. Hablar de ir de compras no es banal, y lo demuestra muy bien Mercedes Cebrián. No se trata de condenar un ritual que forma parte de nuestro día a día, sino de ver qué hay detrás. Porque hablar de tiendas, de centros comerciales o de supermercados es hablar de nosotros.