Marta Alguersuari: "Me gustaba que me castigaran para montarles historias a mis peluches"

¿Cuándo comienzan sus lecturas?

Antes de la adolescencia, y gracias a mi padre. Lo echaron de todos los colegios, pero es un autodidacta nato y lo sabe todo de la Historia de España, de Al-Ándalus, los mozárabes. Yo empecé con Enid Blyton. Imaginaba ser parte de aquellas aventuras de Los siete secretos. Tenía una imaginación desbordante y me gustaba que me castigaran en mi habitación para montarles historias a mis peluches.

¿Sus lecturas adultas?

Dejé hace años la novela y estoy sumergida de lleno en los libros de autoayuda, de negocio, de crecimiento personal y de salud. Siempre leo en papel, pero ahora paso mucho tiempo en carretera y el audiolibro me va muy bien, es una buena fórmula. Le recomiendo un libro de negocios, El negocio del siglo XXI, de Robert Kiyosaki.

¿Por qué este?

Rompe con el paradigma de ser un ratón de laboratorio en una rueda de hámster, el trabajar ocho horas, la no conciliación familiar y la creencia de que hay un techo salarial. Hay otras maneras de ser efectivo y el techo salarial te lo has de poner tú. El network marketing depende de ti, has de trabajar en tu crecimiento personal antes que en el negocio. ¡No a los pensamientos limitantes y el miedo!

¿Un título de autoayuda?

Dejar ir, de David Hawkins. Estamos demasiado conectados a todo desde la carencia y hay que partir de la abundancia. Si alguien te hace daño piensa que lo ha hecho lo mejor que sabía. Hay que aprovechar los sentimientos positivos, y si te duele, dejar ir.

¿Y uno de salud?

Tu cuerpo en llamas, de Beatriz Larrea. Te cuenta que el gran problema en la falta de salud es la inflamación, que se cronifica y deriva en enfermedades degenerativas y otras como la diabetes, la artritis... La importancia de la alimentación, las emociones, el sueño, la luz natural, el movimiento… Levantarse cada día con un propósito de vida, para qué estoy aquí. Y, además, ofrece soluciones.

¿Una lectura reciente?

Hijo rico hijo pobre, de Francisca Serrano. Da claves para enseñar a tus hijos a ganar dinero, desde la hucha para aprender a ahorrar y gastar.