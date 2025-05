El músico Damien Jurado. / EPE

Entre las diversas señales del amor está la de desear compartir lo bello con la otra persona. Mary Oliver lo explica muy bien en Horas de invierno: “Cada vez que oigo algo horrible, quiero taparle los oídos a M. Cada vez que veo algo bello y me da un vuelco el corazón, es a M. a quien corro a contárselo”. El amor tiene muchas formas y la amistad, si no es lo mismo, es una de ellas.

Yo sé que quiero a alguien cuando deseo enviarle un fragmento del libro que leo, una foto de las glicinias floreciendo o una canción recién descubierta, ese es mi lenguaje: libros, flores y canciones. Es un lenguaje compartido con Inés Martín Rodrigo y con sus personajes. En su nueva novela, la conmovedora Otra versión de ti, Andrea intenta desesperadamente entender por qué su pareja se ha marchado, por qué ha desaparecido, y se protege de la incertidumbre y la preocupación escuchando las canciones favoritas de Candela, como la preciosa Paint the moon, de The Czars, o las que significaban algo para ambas, como El equilibrio es imposible de Los Piratas, salvo que aquí Andrea dice: “Hace unos días, descubrí una versión de Valeria Castro. Tienes que escucharla. Conmigo”.

Martín Rodrigo nos recuerda en 'Otra versión de ti' que el valor de la vida no debería marcarlo la presencia de la muerte

Ese deseo de volver a compartir juntas un descubrimiento y el revés de no poder hacerlo evidencian el profundo amor que Andrea siente por Candela y la frustración en la que su ausencia la ha sumido. Martín Rodrigo nos recuerda en este libro que el valor de la vida no debería marcarlo la presencia de la muerte y lo mismo pasa con el amor, su ausencia o la amenaza de perderlo no deberían ser los recordatorios de cuánto queremos.

La música, hilo conductor

La música es un hilo conductor importantísimo en Otra versión de ti, que, por otro lado, es un bordado de muy diferentes hilos porque Andrea intenta averiguar qué le ha pasado a Candela mientras escribía un libro sobre su madre, fallecida cuando la escritora era una niña, y para eso utiliza todo tipo de materiales: los diarios de Candela, sus notas de lecturas, mensajes de sus redes sociales o los wasaps que recopiló de su familia con historias sobre su madre, incluida la de su pasión por los cantautores.

La música, como los rasgos, las manías o las costumbres, también se hereda y Pablo Guerrero, Serrat o Georges Moustaki comparten banda sonora de la novela con La Bien Querida, Xoel López o Depedro. Es un tapiz complejo y hermoso el que cose Martín Rodrigo en esta novela que atraviesa tinieblas para llegar hasta la luz y se transforma en una carta de amor caleidoscópica e infinita: a la vida, a la pareja, a una madre, a la familia, la biológica y la elegida, pero también al arte, a la literatura que para la escritora es escudo en la batalla y salvavidas en la tormenta tanto como la música.

Escuchando Coney Island, de McEnroe, comprendimos que “la tristeza tiene su parte de belleza” y con Mercedes Sosa cantando una letra de Julio Numhauser que “todo cambia, pero no cambia el amor”. Ambas canciones suenan en el libro mientras las protagonistas buscan, se buscan, se pierden y tratan de encontrarse cada una por separado para que al hacerlo puedan remar de nuevo la una hacia la otra: “Yo navegaría de vuelta a ti” canta Damien Jurado en Everything trying, “yo estaré siempre navegando en tus profundos ojos azules”. Es una de las canciones más hermosas de todos los tiempos. Como diría Andrea (y con todo mi amor): Tienen ustedes que escucharla.