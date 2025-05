Solos y sin embargo amigos

Mariano Sigman y Jacobo Bergareche, autores de 'Amistad'. / EPE

Está de moda decir conversatorio en vez de conversación y es habitual leer que hay libros que dialogan entre sí. No me gusta ni lo primero ni lo segundo. Pero sí creo que saltamos de ciertos títulos a otros como si recorriéramos un camino que, aunque no está marcado y a veces parece contradictorio, hemos ido trazando a través de coincidencias, curiosidad, casualidades.

Algo así he sentido con dos libros que he leído de manera consecutiva y que parecen profundizar en temas opuestos, pero que en realidad indagan en la forma de relacionarnos, de hacer amigos, de abandonar relaciones, de forjar nuestra propia identidad como se construyen todas las identidades: a partir de cómo nos vemos a nosotros mismos y de cómo nos ven los demás.

Para explorar todo eso, cómo practicamos la amistad sin que nadie nos enseñe nunca a hacerlo, Jacobo Bergareche y Mariano Sigman han escrito Amistad. Un ensayo compartido (Libros del Asteroide y Debate, 2025). Este original experimento redactado en primera persona del plural ha contado con 75 expertos, es decir, 75 personas -amigos suyos o de otros- que han conversado con los autores para que ellos pudieran armar este puzle (ahora, las charlas de las que se alimentan estas páginas están publicándose semanalmente en forma de pódcast). Desde Jorge Drexler hasta La Bien Querida, pasando por Jorge Freire, Laura Ferrero, un inmigrante salvadoreño y los hijos de Bergareche y Sigman; el resultado es un tratado experimental en el que no hay definiciones cerradas sobre qué es un amigo y en el que la única conclusión ya la conocíamos antes de empezar a leer: no podemos vivir sin amigos.

A veces, sin embargo, podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos. A Juan Gómez Bárcena le gusta creer que esa sensación de aislamiento en medio de muchos tiene su propia palabra: soledumbre. Le ocurrió a él en Buenos Aires, a donde llegó para una estancia académica, y ocurre, en general, en las ciudades, donde podemos ser nosotros mismos sin la mirada escrutadora de vecinos que conocen nuestro árbol genealógico, pero también podemos sumirnos en una invisibilidad que nos difumina y nos anula.

Es algo que, a menor escala, ha sido habitual, incluso, dentro de los hogares. Solo hace falta retroceder unas décadas y observar a las amas de casa, sin cuarto propio ni nada que se le pareciera, para percibir lo solas que estaban; la necesidad que tenían de asideros, refugios, intimidad, pestillo. Porque los cerrojos no solo nos esconden, nos permiten ser nosotros, sin condicionantes, para también ser con los demás.

Hay otras soledades, las que se han dado a lo largo de la historia en islas remotas -y que han inspirado ficciones como Robinson Crusoe-, en océanos -la ballena de 35 hercios canta una frecuencia que ninguna otra ballena puede oír- o en países extraños -la que han padecido todos aquellos que emigraron y descubrieron que ellos también podían ser «tierra extranjera»-.

A partir de esas ideas, y tirando del hilo de la vida de Horacio Quiroga, el escritor uruguayo que se aisló en la selva de Misiones con su familia, Bárcena ha escrito su Mapa de soledades (Seix Barral, 2024), un viaje por los diferentes países que conforman el mundo de la soledad. Cada uno de nosotros transita por distintas naciones de este planeta sabiendo que este sentimiento muta, pero siempre aparece, en sus diferentes variantes, a lo largo de la vida. La soledad, sin excesos y elegida, puede ser tan necesaria como esos amigos que van y vienen acompañándonos a través de los años.