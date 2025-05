Jordi Grau, periodista: "Charlar 25 minutos de un libro en TV es una cosa preciosa y difícil de encontrar"

Jordi Grau (Girona, 1957) es un periodista todoterreno de los de antes, de los que no se amilanan ante nada. Comenzó en 1974 en Ràdio Girona, pasó a Los Sitios (Diari de Girona), donde colaboró, fue redactor jefe de Comarcas, de Sucesos y de Política hasta que entró en El Punt en 1987, donde lo ha sido todo: director de las ediciones de Badalona y comarcas de Girona, director adjunto del grupo y director de L’Esportiu.

Nos descubrimos ante este hombre al que TV Girona le propuso hacer un programa de libros y se inventó una rara joya llamada La ciutat dels llibres. El primer autor fue su exalcalde Joaquim Nadal. Lleva 12 temporadas y 500 programas emitidos por todas las teles locales de Catalunya a través de La Xarxa. Es el espacio en el que todos los escritores quieren salir: «Veinticinco minutos charlando de un libro en televisión es una cosa preciosa y difícil de encontrar», reconoce desde una humildad insólita en la tele.

«Cuando me lo propusieron les dije que no era crítico ni lo quería ser, y me respondieron que buscaban un espacio de divulgación, que era lo que me apetecía». Y esa es la clave del éxito: «Leo el libro y hablo de él con el autor. Puedo leer mucho y conocer a gente encantadora, como el poeta Joan Margarit», apunta. «Para mí es muy grato, porque pasa todo el mundo, procurando mezclar autores de todo el país con los de Girona, y me gustan las sensaciones que veo que se llevan: que te has leído bien su libro, que se respeta el protagonismo del autor y que hacemos divulgación», añade.

Sorprende que un programa de este prestigio no lo hagan ni TV3 ni TVE Catalunya: «Es una pena. Echo en falta un programa así. Tenemos una red potente de escritores, editores, librerías, bibliotecas y lectores, pero faltan los medios públicos. No hay auditorio más agradecido que el que te sigue. Una conversación pausada con un autor que se explica con tiempo tiene una audiencia. Creo que las televisiones públicas a veces tendrían que renunciar a tres décimas de share y hacer las cosas para las cuales fueron creadas». Muchos lo creemos, pero...