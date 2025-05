A la izquierda de lo posible

Los escritores Eduardo Galeano y Günter Grass. / EPE

“Latinoamérica es el lugar donde la gente encuentra lo que había perdido”, afirmó, desde el otro lado, el premio Nobel alemán. “El poder es como un violín: se toma con la izquierda y se toca con la derecha”, alertó, por su parte, el cronista uruguayo. Ambos alcanzaron sus títulos más célebres y emblemáticos con sus óperas primas, El tambor de hojalata (1959) y Las venas abiertas de América Latina (1971), publicadas, curiosamente, a sus respectivos 31 años de edad.

Con aquella novela no ficticia y aquel informe con alma literaria sobre la génesis del poder omnímodo y desquiciado, en el viejo continente y en el subcontinente americano, lograron demostrar que la eficacia de la crítica más combativa nada tiene que ver con el panfleto, y, en cambio, sí mucho con el talento para componer un artefacto estético. Günter Grass (Danzig, 1927 - Lübeck, 2015) y Eduardo Galeano (Montevideo, 1940 - 2015) –cronista de los sin voz y los desamparados, como se le ha llamado– se marchaban en una misma jornada de hace diez abriles.

En aquellos libros iniciales se despacharon a tumba abierta sobre el origen de las heridas nunca cicatrizadas en sus respectivos continentes, hoy aún más atenazados y desplazados, bajo el rodillo psicótico de Donald Trump y su cibertambor de hojalata, abriéndole las venas, a su demencial albedrío, al nuevo (des)orden mundial.

No es difícil barruntar la siniestra genealogía –o, más bien, metástasis– que Grass advertiría hoy con respecto a su mostrenco Oskar Matzerath, deshaciendo cuanto redobla a golpe de tambor. Ni el bochorno con que Galeano daría ahora sus nuevos partes de un mundo “borracho de petróleo”, y que le hacía quejarse así de ex mandatarios estadounidenses menos despóticos: “¿Quién elige a estos tipos presidentes del planeta? A mí nadie me llamó a votar, ¿y a usted?”.

Ambos compartían una gran devoción por la pintura (se iniciaron como dibujantes) y por el fútbol más popular, con manifiesta aversión a la FIFA (“una monarquía hermética y plutócrata”, a decir del hincha del Nacional, autor de Su Majestad el fútbol; “una asociación de cobardes, que ha convertido el deporte en un negocio, olvidándose del placer y la gente”, según el hincha del Friburgo, autor de Estadio nocturno, donde equipara la soledad del portero a la del poeta).

Totalitariamente antitotalitarios

Totalitariamente antitotalitarios, Grass y Galeano hicieron siempre gala de un desobediente izquierdismo libertario y, más aún, libérrimo, que no excluyera el vitalismo cotidiano. Se sitúan, una y otra vez, a la izquierda de lo posible, sin que, para ellos, el pensamiento pueda tomar jamás asiento, y de ahí que ambos resultaran siempre incomodísimos. “Cuando algo es moralmente correcto -escribió Günter Grass- hay que defenderlo sin preocuparse de las consecuencias políticas o personales que vamos a pagar". Y, como ha reiterado muchas veces Eduardo Galeano, en defensa del movimiento y el revisionismo perpetuos, "somos lo que hacemos para cambiar quienes somos".

Tras fijar tempranamente sus atalayas en aquellas obras iniciales, no pararon de combinar la escritura minuciosa con el activismo político, con un caballo de batalla común: la alienación inherente a la sociedad de consumo. Tras la caída del muro de Berlín -que, en realidad, se cayó hacia los dos lados-, observaron que la única ideología que quedó incólume era el capitalismo destructor, y, a ese respecto, cada uno ha levantado consignas que el otro suscribiría de buen grado. Así, cuando Galeano afirma: "El desarrollo desarrolla la desigualdad; o cuando Grass advierte: "El dinero no crea ideas, sino melancolía".

Ahora bien, esa empatía de la que ambos hicieron gala, no excluía el sarcasmo, más hermético y oblicuo en Günter Grass, y más satírico y directo en Eduardo Galeano, como en esta fábula sin desperdicio que también legara: “El médico brasileño Danzio Varela ha comprobado que el mundo invierte cinco veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. De aquí a unos años –profetizó– tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven”.