'No voy a ninguna parte', de Rumena Bužarovska: estampas de Macedonia

Rumena Bužarovska, nacida en 1981 en la ciudad de Skopie, actual Macedonia, se dio a conocer en nuestro país en 2014 con la colección de relatos Mi marido, en la que ya hacía gala de una finísima ironía para poner de relieve las mentiras cotidianas de la convivencia familiar. En esta nueva compilación de historias no tan breves, titulada No voy a ninguna parte, sigue en la misma línea, por eso la crítica la ha denominado «un ácido manual de supervivencia».

Bužarovska ha escrito también una novela, aún no traducida al español. Es profesora de Literatura en la Universidad Estatal de su país y trabaja en el reconocimiento de autoras literarias con el proyecto PeachPreach, continuación del movimiento #MeToo; colabora con la prensa y la radio de manera regular y ha traducido varias novelas clásicas inglesas.

No voy a ninguna parte se articula en siete relatos. En todos ellos predomina la frustración de un personaje principal que ve fracasar sus expectativas, lo que sublima dejando «a lo largo de todo el camino un rastro» triste y desagradable. Ese rastro está formado por la acumulación de un vocabulario negativo que habla de degradación y despierta una intensa desazón al leer, la de la incertidumbre de en qué desastre va a terminar la historia.

Los olores personifican el estado de ánimo de estos personajes. El relato que da título al libro comienza directamente con un «olor a sofrito que inunda la habitación» y que se convierte en «nauseabundo», para preludiar el guiso «insípido y grasiento» con que Riste identifica a su madre. Sin embargo, en El florero, es el olor «fresco» y «floral» de la amiga inglesa el que le recuerda a la protagonista las manos que la acariciaban «cuando era pequeña». El olor que predomina en todo el libro, no obstante, es el olor acre de la sudoración nerviosa que sufren los personajes principales.

Sufrimiento moral

En El florero hay una imagen que metaforiza el sentir generalizado de la colección: mientras espera en la calle a su marido, la narradora, que acaba de comprar una caja de cerillas con el último dinero que les queda, va «encendiendo una a una las cerillas», que deja caer a sus pies en cuanto se queman hasta la mitad. «Cuando llegó mi marido, yo estaba en el centro de lo que parecía una pequeña hoguera», resume. No es sólo que ella no apure ya las posibilidades de cada cerilla, que se desespere al contemplar todas sus ilusiones quemadas inútil y definitivamente, sino que él no se da cuenta de su sufrimiento moral: «Ni siquiera había reparado en la pequeña hoguera que me rodeaba».

Estos desencuentros del día a día acentúan el sentimiento de soledad «en compañía», socavan la autoestima de las mujeres y las llevan a buscar calor en el alcohol y, con frecuencia, en el mutismo y la autoanestesia psicológica, hasta un punto en el que ya es «imposible quebrantar su impasibilidad y su desamparo», escribe la autora. Pero siempre hay una referencia a tiempos mejores, cuando aún eran jóvenes ilusionadas y no se habían convertido en «gordas y deformadas, desaliñadas, serviciales, dóciles, lamentables». Bužarovska da cumplida cuenta en sus relatos de las razones cotidianas de esos cambios.

Ofrece también un toque de esperanza al final de cada relato. En el último, Vesna logra recuperar su dañada autoestima a través de la música que la acompañaba en tiempos más felices. Enfrentada a una situación de tensión, para ella extrema, vomita literal y mentalmente todo lo que la condicionaba: el alcohol, el miedo, la frustración, el acoso y su propia degradación física. Así, tanto el relato como la colección concluyen con una nota positiva, abierta a la esperanza, con una Vesna que, aliviada y empoderada, marcha «con paso enérgico» a enfrentarse con su vida. El relato se titula Ocho de marzo.