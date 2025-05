El poeta Juan Ramón Jiménez. / EPE

RECITAL EN EL INSTITUTO FONT DEL FERRO DE PALAFOLLS. Creo que Juan Ramón Jiménez es un poeta poco leído. Y poco estudiado. De todas formas, acabo de escribir una tontería, porque la literatura es la Cenicienta de los estudios de toda casta. La última vez que fui a un instituto de secundaria, concertado, hace tres años en El Vendrell, más de 125 alumnos de 15, 16 y 17 años no sabían qué significaba la palabra poesía. Imagínate si deben haber oído hablar de Juan Ramón cuando es el representante de la llamada poesía pura, según mis manuales de bachillerato de los años 60 del siglo pasado. Pero gracias a estos manuales y a doña Joana, mi profesora de Literatura del Colegio Ramon Llull de Manacor, aprendí de memoria muchos poemas de autores castellanos (y de estranjis, de catalanes, que estaban prohibidos) que me han hecho muy bien y me han acompañado toda la vida.

Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer y Federico García Lorca son los que me dejaron una impronta más profunda, junto a Juan Ramón Jiménez, entre los castellanos, y Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover y Jacint Verdaguer entre los catalanes. Menos mal que hay verdaderos maestros de literatura como el amigo Josep Hernández, que da clases de Literatura en el instituto público de secundaria Font del Ferro de Palafolls y que me invitó a hablar de poesía y recitar mis versos el 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía, en una fiesta poética de mis poemas, que titulé Antología salvaje.

Los 80 alumnos eran de primero y de segundo de bachillerato y tenían entre 15 y 18 años. El acto tuvo lugar en dos sesiones. Me resulta muy difícil contar con todo detalle cómo funcionó aquella conexión entre mis palabras y su escucha. Eran chicos y chicas llenos de atención, nadie sacó ningún móvil, el silencio era tan activo que no se oía más que mi voz que se lanzaba a contar todo lo que es para mí el oficio de la poesía, cómo escribo, por qué escribo, qué importancia tiene para mí la poesía, cuáles son sus efectos benéficos. Y eso lo enlazaba con los poemas de todos mis libros con una fuerza, una intensidad, una vibración y una música verbal que empapaba aquellos jóvenes y los dejaba sorprendidos, sonrientes, tranquilos y felices.

Hacía mucho tiempo que no gozaba tanto con la dicción de mis versos con un público tan joven, tan ferviente, tan amador de la poesía. Cuando el primer grupo partió hacia un examen, había algunos alumnos que estaban libres de clase y pidieron quedarse en la segunda sesión. Esto me emocionó. Y en esta segunda intervención procuré no repetirme y dar nuevas palabras aladas para contar mi amor a la literatura. Y la importancia de leer y aprender versos de memoria para darnos placer, consuelo, alegría y, sobre todo, hacernos compañía cuando sentimos las garras terribles de la soledad, de la tristeza, del luto.

En un momento determinado, empujado por esa atención estimulante, hice algo que solo puedo hacer cuando estamos con un público que me da su calidez ardiente y su confianza: improvisé cantando algunos de mis poemas. Aquello les transfiguró. Quedaron boquiabiertos y me miraron como si me hubiera convertido en una figura distinta. Y una chica de la primera fila dejó caer unas lágrimas. Creo que hacía mucho tiempo que no había vivido esa complicidad tan intensa, tan verdadera y tan emocionante.

MARISA PAREDES Y LA POESÍA. Les conté que, en un viaje a Tinduf para solidarizarnos con el pueblo saharaui que hice con mi amiga recientemente fallecida Marisa Paredes, salimos una noche de la jaima donde descansaba todo el grupo y fuimos a estirarnos en el desierto en el saco de dormir mirando a los miles y miles de estrellas refulgerntes. Y Marisa me pidió que recitara un poema, y me puse a decir: "¡Mi corazón ama un árbol! Más viejo que el olivo, / más poderoso que el roble, más verde que el naranjo, / conserva de sus hojas la eterna primavera, / y lucha con las ventoleras que hieren la ribera, / como un gigante guerrero".

Seguí recitando con toda el alma la fiesta verbal costalloberiana El pi de Formentor, que este año celebra 150 años de escritura, y vi que todas las caras de aquellos jóvenes tenían los ojos relucientes y los cuerpos respiraban con el ritmo de esas palabras divinas de nuestro gran poeta de Pollença. ¡Fue una apoteosis! La poesía se había convertido en un vínculo fraternal entre aquellos jóvenes, algunos profesores y ese cronista decidor. Creo que fue uno de los recitales más memorables que he hecho. ¡Muchas gracias, Josep e inolvidables alumnos de bachillerato de Palafolls!

¿Y Juan Ramón del principio? Sí, quería contar que cuando veo los campos de fuera villa llenos de margaritas amarillas, de acederas amarillas, de orejas rotas amarillas, me aparecen en letras de un amarillo fosfi aquellos versos que aprendí durante el bachillerato y no he olvidado: "Abril venía, lleno / todo de flores amarillas: / amarillo el arroyo, / amarillo el vallado, la colina, / el cementerio de los niños, / el huerto aquel donde el amor vivía. / El sol unjía de amarillo el mundo, con sus luces caídas; / ¡ay, por los lirios áureos, el agua de oro, tibia; / las amarillas mariposas / sobre las rosas amarillas! / Guirnaldas amarillas escalaban / los árboles; el día / era una gracia perfumada de oro, / en un dorado despertar de vida. / Entre los huesos de los muertos, / abría Dios sus manos amarillas".

Y camino, entre el bosque y el campo, mirando esta explosión de amarillos florales y recitando estos versos juanramonianos que hacen que todas cosas canten con palabras vivas.