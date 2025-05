La libertad de creación es innegociable

Detalle de uno de los puestos de libros el día de Sant Jordi en Barcelona. / Lorena Sopêna

La libertad de creación es un hecho radical. Debe ser así. Limitarla es una acción reprochable que debe ser criticada, como criticado debe ser el contenido que no encaje en los límites que cada ciudadano haya decidido adoptar. Radical significa ir a la raíz de la cuestión. Los hechos creativos nacen libres desde un punto de vista subjetivo.

No es periodismo. Es literatura, pintura, dramaturgia, fotografía, coreografía, guion cinematográfico… da igual. La creación debe ser formulada desde el principio de la libertad del artista, aunque moleste, insulte, denigre y un etcétera de situaciones contrarias. Forma parte de la libertad de expresión en la que hemos decidido cabalgar.

Esta libertad de expresión tiene sus riesgos, pero forma parte de las reglas del juego. La justicia deja claro lo que es apología. Ese es el único punto en el que algo debe ser censurado. Escribir este término da miedo. Pero es la justicia la que utiliza su arquitectura judicial para ponerla en práctica.

La apología contra un colectivo o acción no es un delito, pero sí es delictiva cuando constituye una forma de incitar o provocar una actuación. Argumentar que un hecho creativo incita a realizar un acto violento es entrar en un territorio resbaladizo. Pero siempre es posible conducir esa obra a un tribunal, aunque sea mejor analizarlo desde un punto de vista intelectual.

La libertad de expresión mantiene al artista libre de encontrar el punto de vista desde donde quiera construir su obra. Nadie puede interferir en esa circunstancia. No hay argumento que pueda ir en contra de esta situación teórica. Los artistas deben ser libres y asumir sus consecuencias. Las más importantes llegan desde el observador. Es el que decide si comprar o no la idea. No existe odio posible que pueda superar esta máxima. Por salud de la sociedad.