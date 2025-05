‘Otra vez la poesía’, de José Luis López Bretones: frente a los vanos simulacros

A sus casi 60 años, José Luis López Bretones (Almería, 1966) ha dado a la imprenta su quinto poemario, Otra vez la poesía, una obra que se ha cocido a fuego lento y que ha necesitado, precediéndola, de un sedimento vivencial del que se extrae la materia narrativa. La lírica que se precie se erige en el resultado, y no al revés, según asistimos a la mayoría de «novedades» del panorama actual español, ávidas de palabrería ociosa.

Desde el título el autor nos advierte de que la poesía ha llegado de nuevo con un tono irónico y a la vez asertivo, con ambigüedad. Casi como al huésped que no se le espera. «Todo lo habéis dicho mejor que yo, amigos. / ¿Qué voluntad me lleva entonces / a retomar asuntos en los que ya no creo?» (48). El sujeto verbal se encuentra en su retiro y no confía en nada que le salve, y menos aún en la poesía. Las palabras, ya se sabe, se las lleva el viento. Además, es consciente de la imposibilidad de acercarse a los sentimientos: «¿Cómo es entonces que no haya podido / decir como quisiera / lo más sencillo y sabio y recurrente? // Se ajustan las palabras mejor a estas preguntas / que a confortar a quien ya ha demostrado / su asidua tosquedad al emplearlas» (28). Y de igual modo reconoce, como quería Arthur Rimbaud, que yo es otro: «Alguien que no soy yo escribe estas palabras / frente a un cristal que me refleja» (24). O en estos otros versos: «Dime, ¿soy yo el que recuerda, / o soy el recuerdo anticipado / de esa sombra que sueña en años por venir?» (27).

Nuestro autor se halla en un callejón sin salida donde no existen incentivos o estímulos que le amparen de una encerrona poco halagüeña, frente a «los vanos simulacros» (17), que dijera Jean Baudrillard. Sin embargo, en esa situación de desesperanza, llega otra vez la poesía, lo cual quiere decir que llega otra vez la vida, según la cita de Luis Cernuda que encabeza el volumen. La poesía como salvoconducto, rama dorada o amuleto a través del cual podemos atravesar los infiernos y salir, si no indemnes, al menos con cierta dignidad: «La voluntad de ser tú mismo te sostiene / y el ansia de ser digno ante los tuyos» (81), rezan los versos finales. No se trata de una reliquia retórica, sino de pulsión de vida, vida hecha lenguaje que aparece para quedarse grabada.

De vuelta

Otra vez la poesía recorre esas calas decisivas en ese trance de alguien que está de vuelta y posee pocas expectativas, con escasa capacidad de asombro. Otra vez, El telar, Cuando llegó la tarde, Las moradas y El indiferente son nudos de ese itinerario de un personaje que, a pesar de todo, no se resigna y se mantiene atento a El sitio que nos llama, ese lugar donde los sueños nos deben motivar y empujar para seguir hacia adelante: «Si no hemos ido aún, de qué nos sirve / soñar con ese sitio que nos llama, / con esa meta que palpita siempre / en el rincón más vano de nuestro deseo» (32), corroborándonos que nuestro destino es luchar por conseguir y realizar nuestros sueños, sea cuando sea y como sea, en las circunstancias y a la edad que sea.

Como en el cuento de Dino Buzzati Los siete mensajeros, «comprenderíamos en el trayecto / que cada vez está más lejos aquel sitio» (ibid.). En cambio, lo único que queda tras nuestro paso es la estela del tiempo ido, un recuerdo breve en la historia del tiempo: «Después de haber nacido, nadie / me advirtió que un día tendríais que morir» (33). O cuando afirma que «Cada minuto es por tanto una inminencia / constante de vivir o de caer / cegados por el fuego indiferente» (77).

La desidia, la abulia, el tedio vital o la indiferencia se presentan como la consecuencia en la que nos anclamos sin acicates, porque el dinero –que es en lo que se basa esta sociedad del capitalismo avanzado– no da la felicidad: […] nada de eso me consuela. / No he venido a vivir vidas ajenas: / mi suerte es sólo mía, y no le incumbe / el rastro de una estrella diferente» (76). De verso clásico y sosegado, López Bretones posee un mundo poético propio. Sus lectores agradecemos esta nueva entrega y le animamos a que continúe regalándonos poemarios de este calibre. Sin duda un libro excelente.