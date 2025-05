Cristina Plazas, actriz: "Cuando jugábamos al escondite y tocaba esconderse, me iba a la biblioteca"

¿Tiene un libro de cabecera?

Pues sí, Cartas a mi madre, de Sylvia Plath, lleno de detalles cotidianos. La autora tiene un mundo interior muy potente, con depresión tratada con terapias que la ayudaron a sobrevivir. Vas viendo su dificultad para sobrevivir al día a día. Habla mucho del frío en Londres y de cómo en esa ciudad encuentra su conexión cultural. Me siento muy identificada porque me recuerda mi desasosiego al tener que elegir un lugar donde desarrollarme y ser feliz.

¿Me recomendaría una novela?

La historia del amor, de Nicole Krauss. Solo es posible escribir sobre el amor si lo has vivido, aunque en esta lectura se descubre un amor que no ha podido ser. Habla de la inmigración a EEUU en un momento de crisis y del abandono del amor por difíciles circunstancias políticas y económicas. Es una novela que conecta el pasado con el presente, que habla de diferentes maneras de enfrentar la vida y mucho del amor a los libros. También le recomendaría La acabadora, de Michela Murgia.

La novela que nos acerca a la muerte con naturalidad.

Impactante, pero me hubiera gustado que no acabara tan abruptamente. Sucede en Cerdeña en los años cincuenta. La acabadora es un personaje necesario en una sociedad en la que morir, lo único que sabemos con certeza que va a suceder, es a veces tan difícil a pesar de los adelantos de la medicina que no te dejen ir cuando quieres. Lo conecto con un corto que hice hace mucho tiempo, Alumbramiento, en el que mi personaje era una acabadora.

¿Leía ya de niña?

Fui una loca de los cómics con cinco años. En casa no me podían comprar, pero había un sitio de intercambio y al cumplir los diez ya tenía lectura para todo el año. Muy pronto empecé a ir a la biblioteca municipal de Gran Canaria, la del barrio de Vegueta, comencé a investigar los libros menos adecuados para mi edad y me encantaba.

¿Alguna anécdota de entonces?

Cuando jugábamos al escondite y tocaba esconderme, me iba a la biblioteca. Era una traición al juego y mi prima se enfadaba conmigo. Por todo aquello quizás soy muy de leer papel, y cuando encuentro palabras subrayadas en un libro me encanta.