¿Quién de las dos es la otra?

La escritora y premio Nobel Annie Ernaux, en su última visita a Barcelona. / Zowy Voeten

Bien es sabido que la obra de Annie Ernaux (Lillebonne, 1940) en conjunto compone un gran retablo autobiográfico en el que cada novela o nouvelle profundiza acerca de un momento específico de su vida. En Una mujer se focaliza en la relación con la madre, luego continuada en No he salido de mi noche, en donde da cuenta de la época en la que la madre padece demencia senil. Mientras que en El lugar, la figura central es su padre, en El acontecimiento testimonia su primer aborto y en La mujer helada hace un repaso acerca de la visión de lo femenino con la que creció –una visión de avanzada y liberal en esos tiempos– para luego, sin embargo, caer en la trampa tradicional del matrimonio y la crianza de los hijos. Por mencionar solo algunos ejemplos.

Como es natural, no todos los libros de Ernaux –Premio Nobel 2022– son igual de brillantes pero en líneas generales cuanto más concentrada, breve y económica es su prosa, más deslumbrante y plagada de frases sobrecogedoras resulta. Prueba de ello es uno de sus títulos más concisos y quizás menos conocidos, La otra hija (2011), en el que narra cómo descubrió que una hermana suya había fallecido antes de que ella naciera y cómo sus padres pasaron el resto de sus vidas sin mencionarla jamás. Y no hay en esta reseña –ni con Ernaux en general– nada de spoiler porque en ella no importa la anécdota sino bucear en su particular observación de los afectos y vínculos, su uso del lenguaje, la forma.

En unas 100 páginas, Ernaux se las ingenia para compartir la variedad de reflexiones que le despierta aquel silencio inexplicable de sus padres. Escrita como una carta dirigida a aquella hermana que murió a los seis años, dos antes del nacimiento de la autora, en su monólogo epistolar esta dialoga como lo habría hecho con un par adulto. Sin embargo, lo más doloroso es no poder llamarla hermana ni poder escribir «nuestros padres», aunque hayan salido de un mismo cuerpo y hayan crecido en la misma casa. La imposibilidad de poner aquella relación en palabras conduce a la incapacidad de asir, reconocer, tener; la hermana no existe en tanto que no es mencionada: «Estás fuera del lenguaje de los sentimientos y de las emociones. Eres el antilenguaje». Y la antiedad también porque, al dejar de crecer, la ausente se idealiza en el recuerdo.

Aquella niña muerta era más gentil (buena, encantadora), que esta que ahora vive, escucha en referencia a sí misma la Annie de 10 años cuando su madre se lo comenta a otra señora. Una comparación tan desigual tuvo que ser difícil de superar, imposible tratar de olvidarlo. La obligación de crecer contra y más allá de un parámetro ideal: «O puede que quiera hacer que revivas y vuelvas a morir para así quedar en paz contigo, con tu sombra. Para liberarme de ti».

Ernaux parece aceptar que todo el acontecimiento alrededor de la hermana innominada le generó la necesidad de escribir. «Siempre creí que no era sino el doble de otra que vivía en un lugar distinto. Que tampoco vivía de verdad, que esa vida mía era la ‘escritura’, la ficción de otra chica. Tengo que profundizar en esto, en esta ausencia de ser o en este ser ficticio». El trauma no resulta tanto de una muerte inesperada como de la anulación de las emociones que sigue después: «Estás ahí, entre ellos, invisible. Eres su dolor».

En los años 50, dice, no se le hacían preguntas incómodas a los padres ni ellos daban explicaciones que consideraban personales. ¿Y después? Los lectores nos preguntamos cómo se crece en una relación íntima con los seres más queridos si está atravesada por un secreto tan inmenso. Por eso la otra hija es la que queda viva, no la muerta.