Un Sant Jordi de luto y transversal

Libros expuestos en el festival de literatura 'young adult' Crush Fest celebrado en Barcelona. / Irene Vilà Capafons

Este será un Sant Jordi de luto. La pérdida de Mario Vargas Llosa, exactamente diez días antes del festival de libros por las calles de Catalunya, es de perversa mala suerte literaria, como seguramente relataría el escritor con su habitual sorna. La relación entre Barcelona y Vargas Llosa, y sus consecuencias con el boom latinoamericano, fue de tal profundidad que merece un recuerdo póstumo sentido.

Él mismo decía que de no ser por Carlos Barral y Carmen Balcells su literatura no habría pasado de los mil ejemplares por título, como recordaba Ricardo Baixeras, crítico y especialista en literatura latinoamericana, en un in memoriam en El periódico. Barcelona fue el mejor territorio de creación en el momento oportuno de su carrera literaria. Después, un apátrida como él se hizo universal y de todos. Es una buena jornada para recordarlo.

Mario se ha ido justamente en el Sant Jordi más abierto, transversal, librepensador, sensible a temáticas antes no visualizadas, trasgresor y donde las nuevas generaciones lectoras se convierten en prioritarias por el gran volumen de ventas que generan. Algunos especialistas ponen en duda la calidad literaria de muchas de estas obras, por ejemplo, las que están relacionadas con el nuevo género young adult.

Pero si es muy seductor ver a alguien leer en la calle, estirado en cualquier sitio, en el metro o en una librería, el último Crush Fest celebrado en Barcelona ha demostrado que la devoción lectora de esta generación no puede ponerse en duda. Viene con fuerza.

Nos deje o no la meteorología de abril, nuestro mes, ya se sabe que están aseguradas colas kilométricas ante autores que son del país, sea María Dueñas, Javier Sierra, Ildefonso Falcones, Estel Solé, Albert Espinosa, Toni Cruanyes o el gran Javier Cercas. Solo queda por exclamar: ¡bon Sant Jordi!