Marta Sangrá: "Una profesora de primaria me castigó de cara a la pared y allí cogí un libro"

¿Cómo empezó con su Instagram de libros?

Por un reto personal. Me di cuenta de que, a pesar de vivir y pensar en catalán, la mayoría de los libros que leía era en castellano, así que me propuse leer más en catalán y un reto siempre funciona mejor en público, así que decidí empezar a hablar de libros en redes.

¿Quién la introdujo en la lectura?

En tercero de primaria, una profesora me castigó por hablar en clase. Me puso de cara a la pared en el rincón de la biblioteca. Cogí un libro y desde entonces no he parado. Empecé por Harry Potter, aunque también me encantaba el mundo clásico y me leí toda una colección que se llamaba Misterios romanos.

¿Cómo se guía para adquirir un libro?

Compro más libros de los que leo, así que mi criterio para comprar libros es nulo. Me guío por amigas, reseñas de Instagram o simplemente cojo los títulos que me parecen más interesantes de mi librería de cabecera. Me gustaría ser más ordenada en este sentido. Tengo dos hobbies: leer libros y comprar libros.

Si le pido el nombre de una novela que le haya calado...

El arte de la novela, de Milan Kundera, me marcó mucho. Lo leí mientras hacía la carrera y lo devoré en un fin de semana. Con él terminé de enamorarme de la teoría literaria y, en concreto, de la novela. Creo que gracias a ello me dedico a lo que me dedico.

En su Instagram recomienda Prosopopeya.

En el fondo, como dice el trend de internet, "I’m just a girl", soy simplemente una chica de mi generación y, como tal, toda la producción artística que tenga que ver con el yo me encanta. El libro de Pablo Macho Otero nos hace cuestionarnos sobre nuestra identidad y encontrar dónde están sus límites.

¿Un título para transformar el mundo?

No sé si podemos transformar el mundo con un libro, pero un autor que descubrí hace unos años, y que creo que deberíamos leer más, es Ngũgĩ wa Thiong’o. Es un escritor que se declara comunista. Nos explica la relación entre la literatura y la lucha política a través de su experiencia como autor que primero escribía en inglés y luego en Kikuyu, su lengua materna.