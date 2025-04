Réquiem por el quiosco

Un quiosco de la Rambla de Barcelona, a medio cerrar, al anochecer. / Ferran Nadeu

Ya hace un tiempo que vengo observando la paulatina desaparición de los quioscos. El de mi esquina, el cercano al café de los fines de semana, el que veo al otro lado de la calle... en general observo cómo esos espacios llenos de cultura van extinguiéndose. No solo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, también en Palma y en Calella de Palafrugell.

Se acaba de abrir una gran librería en Palamós, pero no hay apenas dónde comprar el periódico, dónde ver las revistas, dónde hojear un libro. Estos espacios eran un rincón de cultura abierta y siempre estaban repletos de libros –sí, de libros–, bien porque eran de las colecciones famosas de RBA, bien porque se podían comprar con la prensa o simplemente porque eran libros muy pedidos.

Me cabrea y me extraña que nadie haya escrito sobre este tema. Señoras y señores: se vendían millones de libros en estas viejas estructuras. Y ahora es complicado encontrar uno abierto y con todas las revistas y la prensa extranjera. Ese capital que formaba parte natural del paisaje urbano ya no existe. Simplemente ha sufrido un lento proceso de cierre que finalizará, si no ha finalizado ya, cuando no quede ninguno.

Las campañas de televisión que se realizaban a finales de agosto, sobre los lanzamientos de colecciones de libros –de género, de biografías, de ensayos, de novela romántica…, de todo un abanico que las personas, lectoras o no, consumían– se han agotado. Y no por falta de demanda, en este sector la demanda siempre ha ido ligada al tipo de oferta. Al no tener un quiosco donde colocar esa oferta, ha desaparecido también la oferta. Cruel y sencillo. Ahí es nada. No sabría decir qué cantidad de millones de euros se facturaban por esa vía, pero no pueden ser pocos, sobre todo en un sector tan pequeño como es el del libro. ¿Y nadie dice nada?

Entiendo que la superoferta de internet haya menguado seriamente las ventas de prensa escrita en papel. De alguna revista, también. Pero ¿de todos los productos que se vendían en quioscos? No me lo creo. Lo que sí creo es que, al no existir, extrañamente nadie los echa en falta. Sobre todo, nadie de las nuevas generaciones. Incluso me atrevería a decir que hay mucha gente joven que jamás ha comprado en un quiosco o que jamás lo ha visto.

No me quiero poner nostálgico, pero he vendido a los quiosqueros, los de la Rambla de Barcelona fundamentalmente, muchos libros rojos, muchos ejemplares del Manifiesto comunista, cientos de miles de Súper Humor de Mortadelo y Filemón en tapa dura; no miento si afirmo que he vendido todo tipo de libros, menos los redondos por falta de tiempo, en los maravillosos quioscos que ya no están.

La cultura de nuestro país se está quedando coja. Hay muchos productos que ya nunca jamás volveremos a ver en su formato original. Y, lamentablemente, tampoco será rentable hacerlos en internet. Desaparecerán sin sustitución en el horizonte… Y me parece que, cuando nos hieren, lo mínimo que podemos hacer es gritar de dolor. Pero no escucho ningún grito, ningún lamento plañidero, no escucho nada. Lamentable, pero real. Lo siento mucho.