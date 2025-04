Federico Ronchi, responsable comercial de la editorial Siglo XXI en España: "Me siento donde siempre quise estar"

Federico Ronchi, que ha pasado por todos los eslabones que tienen que ver con la venta de libros, empezó, por casualidad, por el más natural: librero en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. "Me gustaba mucho el ambiente, así que me esforcé mucho. El año siguiente me llamaron, ya como encargado del estand", recuerda.

Estudió Periodismo e Historia y, mientras era becario en el Ministerio de Asuntos Exteriores, utilizó sus vacaciones para trabajar con la editorial Alfaguara en las ferias del libro. "El tercer año ya era encargado de dos ferias", cuenta. Los siguientes pasos fueron en prensa y marketing, también con Alfaguara, que le encantó. "Yo siempre supe que mi vida giraba alrededor del mundo del libro. Desde que entré, ya nunca salí", explica.

Buscando estabilidad, a punto de formar una familia, en 2009, hizo el trayecto interno hacia un puesto de comercial. "Al año vivimos la venta a Penguin Random House, y nos fuimos toda la parte de literatura de adultos de Santillana para allá", recuerda. Persiguiendo de nuevo estabilidad, pasó por las editoriales SM y Camerún.

De esa etapa, cuenta: "El mercado educativo es duro, no era mi favorito. Me tocó un momento intenso, que fue un aprendizaje lindo a la larga". A principios de 2020, con los colegios cerrados, el sector se volvió aún más duro y, en 2022, se materializó la decisión de mudarse a España con su familia, "a probar suerte".

Después de varios trabajos, en un restaurante, en un call center y cubriendo una baja en la librería Machado, el mundo del libro le abrió merecidamente la puerta de forma definitiva: "Es algo que agradezco mucho a Augusto Di Marco y Carlos Díaz", remarca Ronchi. Entró en la editorial Siglo XXI, donde sigue haciendo de todo. Revisar las ventas, los sistemas de gestión, la colocación de ejemplares, las reimpresiones… La versatilidad y la honestidad lo han llevado a poder coordinar todo el proceso que implica producir y vender las distintas colecciones. "Me siento en el lugar donde siempre quise estar, no puedo pedir más", termina el argentino.