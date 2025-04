La geopolítica a través de Marc Marginedas

El periodista Marc Marginedas, autor del libro 'Rusia contra el mundo'. / Toni Albir

Los libros son ventanas abiertas al conocimiento y al entretenimiento. Pasarlo bien con una obra, sea de ficción o no ficción, es fundamental, también la mejor forma de acercarse a la lectura. La sabiduría que se adquiere a través de unas palabras bien ordenadas no tiene precio. En la actualidad, el atrevimiento de la ignorancia no tiene mesura. Lo puede solucionar un libro. Es su medicina. Sin embargo, o se conecta con ella o se omite de entrada, y eso es el desastre.

El ejemplo de que una vía directa al saber es un libro se titula Rusia contra el mundo (Península, 2025), un ensayo periodístico y geopolítico de Marc Marginedas. Cierto que, como en la parábola del ángel de San Agustín que quería meter el agua del océano en un pequeño hoyo en la arena, intentar explicar los conflictos contemporáneos en una sola obra es imposible. Sin embargo, Marginedas ha construido un ensayo donde acabas entendiendo la situación del mundo, no sólo de Rusia y de Putin, sino sus derivadas hacia Europa y Estados Unidos, con todas las representaciones nominativas, llámense Zelenski, Trump, Netanyahu, Xi Jinping o Von der Leyen. ¿A qué se debe que estemos en la situación mundial en la que nos encontramos?

El periodista, dos veces corresponsal en Moscú, habitual en diversos conflictos bélicos, como el que lo condujo a las primaveras árabes o a Siria, donde llegó a estar secuestrado durante seis meses, utiliza la teoría del iceberg, también llamada de omisión, de Ernest Hemingway, otro gran corresponsal de guerra y escritor. Esa teoría se sustenta en que para escribir una gran historia lo importante no debe ser evidente, sino flotar de forma implícita. Lo que se oculta emana por su ausencia. Esta metodología precisa de un esfuerzo por parte del lector. Y eso es lo que logra Marc Marginedas. Una vez has acabado su libro exclamas: ¡Claro! Y todo encaja.