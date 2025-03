Santi Rodríguez, humorista: "Prefiero el libro a una película"

¿Un libro de cabecera?

La sonrisa etrusca, de José Luis Sanpedro. Me marcó porque narra una relación entre abuelo y nietro que es muy parecida a la que tenía yo con mi abuela, que me inculcó humildad y empatía, y que no siempre tienes razón.

¿Tiene un autor especial?

José Vicente Pascual, me gusta su narrativa. Palermo del cuchillo, por ejemplo, cuando los futbolistas eran oriundos de otros países, pero tenían ancestros españoles y los dejaban jugar en España. La historia paralela de esas personas, en sus países y en el nuestro.

¿Le absorbe a veces una historia?

Me gustan los libros que se absorben sin darte cuenta, esos que al terminar dices: ¿ya se ha acabado? En la última novela de Juan Gómez-Jurado me lo he pasado muy bien. Y tengo en cola Mi pequeña librería, de Máximo Huerta.

Cuénteme de más títulos.

El escarabajo verde, de Philipp Vandenberg, la historia de un ingeniero en la presa de Asuán; La última mirada de Goya, de Javier Alandes; Los fantasmas del Museo Prado, de José María Salaverria, y en su día disfruté mucho con El código Da Vinci, de Dan Brown.

¿Le van las novelas de aventuras? Ha citado dos.

Mucho. Leí La guerra de las galaxias antes de ver la película. Me encantó y me decepcionó la película. Me pasó lo mismo con El resplandor, que me cagaba de miedo por las noches leyéndolo y la película no me gustó. Un escritor te mueve la imaginación, y competir con eso es difícil.

¿Se lee en su casa?

De pequeño leía mucho y he conseguido inculcarle a mi hija ese placer. El mejor tiempo que uno puede tener es leyendo. Mi padre era devorador de libros. Era veterinario y trabajó de funcionario. Él me introdujo en la lectura.

¿Y cuál fue la primera?

Los tres cerditos, y me acuerdo de la portada. Apenas tenía dibujos. Tuve la colección de Los Cinco, de Enid Blyton, y deseaba que llegara el verano para decir: vamos a por otro libro. A mi padre no le costaba comprarme un libro.

¿Lee en papel?

Siempre, y me gusta la parafernalia de ir a la librería, buscar y hojear. Tengo la costumbre de releer.