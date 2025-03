Matilda Mora, artista plástica: "En un mundo tan tecnológico y de imágenes lo más sano es lo analógico"

¿Los primeros libros en la memoria?

El cómic de Cavall Fort. Pero el primer libro fue La metamorfosis de Kafka. Creo que era demasiado pequeña, me fascinó y aterrorizó al mismo tiempo. Me lo pasó mi hermano mayor diría que para asustarme.

¿Un título adulto?

El impulso nómada, de Jordi Esteva. Su impulso es a partir de una sociedad rígida, carca, fascista y encorsetada en la que se vivía antes, era un confort muy grisáceo. Me identifico mucho con él y su huida. Cierto que el viaje se puede llegar a convertir en una rutina más y la huida, cuando vas madurando, la practicas hacia dentro, buscas la paz y la tranquilidad, disfrutar de las cosas pequeñas.

Él es un conocido viajero.

Sí, y yo soy también muy viajera. Me gusta mucho su fotografía, y la forma como explica sus viajes me parece muy cercana. Viajó a la India con amigos comunes y del mismo barrio que yo. Es un poco Tintín y un aventurero al estilo de los beatniks, la generación que empezó a flipar con Oriente, a buscarse y a perderse. También me gusta mucho su voz, de él compraría un audiolibro.

Lo prosaico del viaje ¿es la vuelta?

Es un regreso más o menos difícil donde ya no sabes qué es tu realidad, si la India o Barcelona, y la huida va perdiendo sentido. Cuando él viajaba no había internet, era desconectar de verdad. Recuerdo que en Kashmir, en 1996, te registraba la Policía para entrar en un locutorio tipo camping y poder hablar con tu familia. Ahora hay cola para subir al Everest y la magia la tienes que conseguir de otra manera. Quizás sea leyendo buenos libros.

¿Un libro de arte?

Estoy ahora con el libro de Peter Halley en España. Es un artista que se mueve por la abstracción geométrica y la traslada al ámbito social. Leo sus reflexiones, sus rasgos distópicos, y el porqué del uso de colores fluorescentes. Es un artista que no ha perdido nunca la audacia.

Las plataformas ¿la han apartado de la lectura?

En un mundo tan tecnológico y de imágenes creo que lo más sano es lo analógico. Leyendo puedes imaginarte las historias a tu manera. Las palabras escritas son más contundentes que el lenguaje hablado.