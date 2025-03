'Místico', de Jorge Gimeno: inconformista y brillante

Jorge Gimeno (Madrid, 1964) ha publicado hasta el momento cuatro volúmenes, más este Místico, que es el quinto. Desde que a una edad algo tardía llamó la atención por su primer Espíritu a saltos (2003), no ha cesado de dar a la imprenta entregas notables, más el tratado Poesía y tao (2023). Su ingente y celebrada labor como traductor merecería capítulo aparte.

Precedido de un amplio conocimiento de la filosofía y la poesía universales, pivotando desde occidente hasta oriente o viceversa, y observando todo desde una sabia distancia a la que le aplica el extrañamiento brechtiano y, a la vez, la identificación, la obra de Gimeno deconstruye el racionalismo y nos presenta una realidad diferente –desvío, distorsión, aumento– a lo que los libros de texto nos marcaron: "Para ti hay un nombre sagrado: realidad" (35).

En el poema El éxtasis (32), el sujeto se da cuenta de que no hay distinción entre él y una vaca, por lo que el mundo está bien hecho, en términos guillenianos, ya que ambos se encuentran en su lugar, sobre todo la vaca. Y llegamos al título del volumen, Místico, para percibir que nuestro autor se empeña desde los primeros compases en desmontar el concepto de mística, bajarla del pedestal y negarle el componente especulativo, sin importarle demasiado, "Porque si huele a iluminación, ¡apesta!" (52).

Mística sui generis

Se trata de una mística sui generis, una especie de antimística –la antipoesía de Nicanor Parra se encuentra elevada a la enésima potencia en Gimeno– que se ríe de sí misma al ser utilizada recreándose en las banalidades del ser, la tradición y el lenguaje: "Una mística sin misticismo / es la mística. / Un deliquio sin deliquios. // La plena pulpa plena" (14). Una espiritualidad antitrascendente.

Cuando algún asunto roza los límites rilkianos de lo inefable, nuestro poeta se desmarca consciente de los excesos del barroquismo y las imposturas: "Abusa de nosotros la retórica / diciendo no decible lo indecible. / Claro que puede decirse" (74). En poesía existe una suerte de axioma de estirpe wittgensteiniano por el que, si no puedes decir algo, mejor te quedas callado. A sus sesenta años, este joven poeta rebelde se apostilla a sí mismo diciéndose: "Naces póstumo y vives tardío / pero no mueres" (32).

De este modo, la ironía, tal y como quisiera Richard Rorty, se plantea como el auténtico nudo gordiano del poemario, y de ahí se desgaja un humor ácido, que a veces se encumbra en las más altas exquisiteces estéticas, y otras se revuelca en el lodo de cierto vocabulario, digamos, poco escogido, deliberadamente a sabiendas de que se rompe con el canon de lo poético, uno de los objetivos primordiales de esta lírica iconoclasta y en todo punto turbadora.

Sujeto ironista

Por eso las reflexiones metapoéticas no escasean: "La poesía agradece / todo estado de la poesía. / Libera al insecto / encapsulado en ámbar" (78). La inversión constante y aleatoria nos lleva a desmitificar cualquier mito, como el del artista iluminado, guía de las masas, visionario y bohemio, en El artista santo (80): "El artista tiene derecho a equivocarse / en lo personal, no en el arte. // El artista santo no se equivoca en nada. / Vive como trabaja. Trabaja como vive" (ibid.).

Ese sujeto ironista mira las cosas o, mejor dicho, observa los objetos moverse, y con cierta admiración se desentiende de los afectos por el mundo exterior, tanto por otros seres vivos, personas incluidas o animales, como cualquier otra menudencia de tipo terrenal. Y como El cielo poco a poco va bajando (15-16) y se va volviendo accesible, cada vez hay menos diferencia entre el cielo y el suelo y lo alto y lo bajo.

Lo importante, sin duda alguna, es cómo afrontamos las paradojas, las contradicciones y el estupor de la Gran Patraña de la religión y el trascendentalismo. Resulta poco menos que truculento seguir creyendo en la vida después de la muerte y obviar a Friedrich Nietzsche o a Martin Heidegger. Muchísimo más se encuentra en este inclasificable Místico, del irreverente Gimeno, poeta juicioso, inconformista y brillante que posee voz propia en el panorama poético español, tan necesitado de inconformismo e irreverencia.