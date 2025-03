Amaia ya es mayorcita

La cantante Amia. / Europa Press

Desde que vi en 2017 a Amaia por primera vez cantar en Operación Triunfo no dejo de preguntarme si el éxito de esta extraordinaria e inédita mujer es una genialidad del sistema o un fallo del sistema. Amaia tenía 18 años cuando entró en el famoso programa de televisión y 19 cuando participó en Eurovisión. Ahora tiene 26 años y acaba de publicar Si abro los ojos no es real, un magnífico tercer disco marcadísimo de nuevo por el especial carisma de la pamplonica y en cuyas letras reflexiona sobre esa inevitable ruptura que todos los seres humanos debemos hacer con nuestros padres, en este caso, especialmente, con la madre.

En el álbum hay un par de canciones preciosas sobre el asunto, la misma Amaia reconoce estos días cuando habla de él que el tema de las madres le fascina porque es complejo. Entre las cosas que me gustaron de aquella tierna Amaia de 2017 era que se la veía tan inocente y libre como salvaje, como una niña que seguía sin ocultar sus pasiones, sus deseos, que abrazaba sus miedos, sus inseguridades, que le decía al mundo sin ninguna arrogancia que este extraterrestre venía en son de paz y amor y diversión. Y así ha continuado hasta ahora, desapareciendo del foco cuando ha querido y podido, incluso del foco de su madre, como confiesa en M.A.P.S., una letra preciosa y transparente en la que fantasea con encontrarse a su madre a su edad en la cola del baño del bar y pintarse los labios y andar de farra juntas y al mismo tiempo le dice que la deje en poco en paz porque ya es mayor y que, al fin y al cabo, no le está yendo mal.

Carta de amor a la madre

Eso lo vemos todos, pero las madres vamos más allá y queremos saber, como dice en la letra, que no fuma porros o que está comiendo bien. Amaia contesta a todo eso con esta carta de amor a su madre llena de dulzura, pero también de brutal honestidad, esa honestidad que se le pide a las buenas escritoras de canciones cuando le hace comprender que aquella niña suya ya no existe: “Esos años no volverán nunca más, date cuenta mamá que no vas a cambiarme, sabes que ya tengo una edad, no lo hago tan mal, estoy harta de justificarme”.

En otra canción, Auxiliar, vuelve a hablar de las madres que sufren ante el nido vacío y Despedida se la dedica a su abuela. Me parece otra genialidad de Amaia, a sus 26 años, que defienda hablar del conflicto y el amor que existe en la maternidad, que lo haga en un trabajo para una gran discográfica y que encima convierta esas canciones de asuntos literarios tan universales en hits. Coinciden estos días en mis auriculares Si abro los ojos no es real y Una estrella, la preciosa canción que La Bien Querida ha dedicado a su hija adolescente y que no desentonaría en el disco de Amaia.

Si la de Pamplona escribe desde el punto de vista de la hija, La Bien Querida es la madre que reconoce que es normal que poco a poco la niña vaya alejándose, “como las aguas del río van buscando su camino”. Pero Una estrella es la auténtica canción de amor incondicional: “Quisiera estar cerca de ti toda la vida. Siempre quiero formar parte de tu mundo, que sientas mi amor profundo, que la culpa me abandone y si algo he hecho mal que tú me perdones”. Ambas canciones podrían formar parte de una nueva edición de Madres e hijas, la antología de relatos que realizó Laura Freixas para Anagrama y que estoy convencida de que le gustaría mucho a ambas autoras.