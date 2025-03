María José Matamoros: "Compartía con mi abuela las lecturas: compraba los libros y se los leía"

P. ¿La historia de sus lecturas?

R. Leo desde niña, desde tebeos hasta todos los libros de Enid Blyton. Mi padre es un devorador de libros y además yo compartía con mi abuela las lecturas: compraba los libros y se los leía; qué grandes momentos.

P. ¿Cuántos volúmenes ha leído?

R. Incontables. En los años 90 me fui a vivir a China y había leído unos tres mil, tenía ficha de todos y las perdí, como tantas otras cosas. Allí leí Azalea roja, de Anchee Min, el único libro que he subrayado. Es la autobiografía de una niña que crece en la China de Mao y cuenta cómo fue aquel periodo histórico.

P. ¿Es de las que pasea por las librerías?

R. Totalmente, lo disfruto mucho, y he comprado tantos libros en mi vida por las portadas que me he llevado gratas sorpresas. Por ejemplo La dependienta, una novela japonesa de Sayaka Murata cuya portada me impactó y su lectura también. Va de una treintañera que vive en Tokio y trabaja en un supermercado. Nunca ha estado enamorada y siente, por diversas razones, que no encaja en el mundo. En ese trabajo simple encuentra razones para sentir que ocupa un lugar. Es sorprendente.

P. ¿Tiene autores de culto?

R. Pierre Lemaitre y Anna Gavalda. De Lemaitre creo que lo he leído todo, y si tuviera que citar uno sería Nos vemos allá arriba. Lo sitúa al acabar la Primera Guerra Mundial y va de dos soldados que vuelven a casa mutilados y un aristócrata venido a menos. Urden una estafa y es increíble el sentido del humor con que narra el autor.

P. ¿Y algo de Gavalda?

R. Juntos, nada más. Ahí la autora juega con cuatro personajes: una chica dibujante, su vecino arruinado, otro vecino cocinero que es un mujeriego y su abuela que está en el asilo. Las soledades y las relaciones van y vienen en un contexto prosaico pero muy profundo.

P. En general, ¿qué le gusta de una lectura?

R. Me gustan las historias descriptivas y esos autores que logran unos resultados increíbles. El costumbrismo y la Historia son mis temas principales porque me sitúan en países y culturas muy distintas a la mía. En esa línea le citaría a Dominique Lapierre, Larry Collins o Javier Moro.